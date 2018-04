Denuncian que faltan reactivos para tests de sangre donada que se puede echar a perder

Son los que se utilizan para determinar su aptitud y sin los cuales no se puede transfundir. La Cicop alertó que es un problema grave

En un momento en que las reservas de sangre de banco suelen quedar al límite y muchas veces hay que salir a reforzar la donación, el Instituto de Hemoterapia de la Provincia con sede en nuestra ciudad, el principal proveedor de unidades a nivel provincial, enfrenta desde hace varios días una seria escasez de reactivos que compromete su abastecimiento a los centros de salud. Y es que si bien sigue recibiendo donaciones, al no poder determinar si éstas son aptas para transfundir en forma segura, muchas quedan guardadas en heladeras porque no se las puede utilizar.

La falta de reactivos fue denunciada desde la Cicop, donde indicaron que el problema se registra actualmente en La Plata, pero que también se produjo en otros lugares desde principios de año, tales como General Rodríguez y Avellaneda.

El presidente del sindicato, Fernando Corsiglia, indicó que si bien no hay “una falta total de sangre”, sí se registra “una restricción en las dotaciones que se necesitan a partir de no tener los elementos completos necesarios”.

Si bien las autoridades del Instituto de Hemoterapia negaron que exista un faltante, fuentes de ese mismo organismo reconocieron la gravedad de la situación.

Y es que, según aseguraron, “no sólo faltan reactivos para analizar la sangre, sino que tampoco hay insumos para aféresis”, el proceso gracias al cual se extraen las plaquetas utilizadas luego para tratamientos oncológicos.

“Como no hay reactivos para analizar si la sangre donada está libre de VIH, Hepatitis, Chagas, Bruselosis y otras enfermedades que se pueden transmitir al transfundirla, gran parte de las unidades que la gente dona, no sólo en La Plata sino en gran parte de la Provincia, queda stockeada en heladeras con el riesgo de que se pueda vencer”, explicaron extraoficialmente fuentes del organismo provincial.

La directora del Instituto de Hemoterapia, Sebastiana Azzaro, negó sin embargo que sea así. “En ningún momento se vio afectada la distribución de sangre. Se está procesando la cantidad habitual de 160 unidades por día, la totalidad de las cuales son analizadas y distribuidas para transfundir”, dijo la funcionaria del ministerio de Salud.

Si bien admitieron que “técnicamente” el Instituto continúa distribuyendo unidades de sangre a los centros de salud, fuentes del

organismo aseguraron extraoficialmente que “se trata de una cantidad mínima que se consigue analizar gracias a que se están pidiendo reactivos al Centro de Hemoterapia de Mar del Plata y otros centros de salud. Pero eso está lejos de cubrir los requerimientos, e implica además poner en riesgo el sistema de distribución”.

Sucede que “si bien la sangre donada puede mantenerse en heladeras durante cerca de un mes, las plaquetas, uno de sus componentes más requeridos, sólo sobreviven cinco días, por lo cual esas unidades no terminan de aprovecharse en su totalidad”.

“A esto se le suma además la falta de insumos descartables para aféresis”, señalan en referencia al proceso por el cual se extrae sangre a un donante a través de una máquina que permite separar las plaquetas.

la denuncia de la Cicop

Este componente de la sangre que impiden las hemorragias en el caso de una lesión, se aplican para tratar a pacientes con leucemia o déficits en la producción de células sanguíneas.

Desde la Cicop (el sindicato que nuclea a los profesionales de la Salud) se alertó sobre la falta de reactivos y aunque se indicó que no hay “una falta total de sangre”, sí se registra “una restricción en las dotaciones que se necesitan a partir de no tener los elementos completos necesarios”.

Así lo indicó a este diario Fernando Corsiglia, presidente de la Cicop, que indicó que “hay una racionalización muy importante a expensas de la falta de reactivos, que se ha ido produciendo a lo largo del año en distintos lugares”.

Según agregó el dirigente, “tenemos el registro de que sucedió a principios de año una situación muy problemática de este tipo en General Rodriguez, que un mes después pasó lo mismo en Avellaneda, en particular en el Hospital Fiorito y ahora tenemos comprobada esa situación en La Plata, donde no es que no haya de una manera absoluta sangre, pero sí claramente hay una restricción en las dotaciones que se necesitan a partir de no tener los elementos completos necesarios”.

Corsiglia agregó que “esto no puede no observarse como una situación de déficit de insumos que contribuye a la afectación de las condiciones de atención de salud de la población, cosa que, como sindicato, estamos planteando de una manera sistemática”.

El dirigente destacó además que el problema “forma parte de las cuestiones que deberíamos estar discutiendo en la paritaria que estamos pidiendole al gobierno que convoque perentoriamente, porque no sólo lo salarial entra dentro de los aspectos salientes para discutir , sino también todo lo que hace a insumos, infraestructura y condiciones en general del sistema de atención”.

