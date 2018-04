Todo listo para el primer clásico de rugby de un año que tendrá para todos los gustos

Lorenzo D’Onofrio, por Universitario y Miguel Goñi por Los Tilos ya empezaron a jugar el clásico de rugby que abre la temporada

Por RODRIGO CHAGARAY

El descenso de La Plata Rugby el año pasado determinó que en este 2018 la segunda categoría del rugby de la URBA encuentre allí a tres equipos de nuestra ciudad. Porque al Canario en la Primera A lo acompañan Universitario y Los Tilos: justamente los grandes protagonistas del primer clásico del año de mañana que entre las fechas de ida y vuelta completarán el inédito número de seis partidos calendario durante todo el año.

En la visita a la redacción de este diario, Lorenzo D’Onofrio y Miguel Goñi , los conductores de Las Panteras Negras y el Verde del Barrio Obrero respectivamente, lo palpitan y se preparan para lo que mañana promete ser nuevamente una fiesta deportiva de la ciudad.

El que abrió el fuego fue Lorenzo D’Onofrio, o simplemente “El Loro”, estudiantes de Derecho en la UNLP que sin más dijo: “Venimos de un triunfo lindo en Del Viso ante Deportiva Francesa, que no podría haber caído mejor como previa de esto que se jugará en casa, un clásico es algo hermoso, desde chico lo mirás desde afuera y ahora que tengo la suerte de ser protagonista, las sensaciones son también muy lindas”. A lo que agregó: “Tenemos confianza en el equipo para este partido, el club está revolucionado y pese a la lluvia que se espera para este sábado, está todo dado para que se aun fiesta”, aseguró el medio scrum de Universitario.

La guinda del clásico pasó a manos del número 9 de Los Tilos, Miguel Goñi, que después de varios meses afuera por una rebelde lesión, volvió a calzarse la verde del Barrio Obrero y mañana en Gonnet será el conductor del poderoso pack tilense: “Por suerte se terminaron las lesiones y de verdad de afuera, no es lo mismo se sufre muchísimo. Tengo muchas ganas de jugarlo, con ansiedad y con todas las expectativas encima”. A lo que el jugador tilense sumó: “La lluvia siempre complica, porque cierra el juego, pero el partido claramente lo definirán los forwards, el que someta al otro hará crecer sus chances; últimamente con ellos se han dado partidos cerrados y este no será la excepción, tenemos que estar tranquilos, no desesperarnos y ser quirúrgicos con las decisiones”, analizó Goñi que además es estudiante de Ingeniería Industrial.

CONFIANZA PANTERA

D’Onofrio recuperó el control de la charla y dijo: “Será una batalla de forwards durísima, que encima si se cumple el pronóstico del tiempo, le pondrá a todo un condimento más. Ser el conductor del pack de forwards de Universitario me genera orgullo pero también mucha responsabilidad porque son ocho fieras que no se cansan se ir para adelante, me hacen mucho más fácil todo; estamos bien, con confianza y sabemos que tenemos que hacer. Haber jugado cierto tiempo en Primera, nos dio a los chicos que venimos desde abajo viendo eso ganas de sentirnos del club, se generó un importante sentido de pertenencia, que está bueno; encima que están todos tus amigos, tu familia, el club repleto entero mirando a la Primera, no tiene precio”.

LA FIESTA DEL CLÁSICO

El clásico en la charla tomó por último el color verde y en ese sentido Goñi relató que: “La semana empezó con un regenerativo que fue intenso porque con Mariano Moreno terminamos muy golpeados, después de un partido muy físico, pero estamos muy bien, con ganas de jugar el partido, el equipo está maduro, entrenamos a conciencia, quizás con un poco más de focalización en el partido con Universitario. El plantel entero está con un grado de concentración distinto, pero tenemos que ir partido a partido, jugando a lo que sabemos, ajustando detalles para no quedarnos en las puertas del ascenso como nos pasó el año pasado. Nos toca a esta camada estar dentro de la cancha y eso es algo que disfrutamos muchísimo”.