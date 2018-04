Acompañantes terapéuticos se encadenan por deuda de Ioma

Denuncian que la mayoría de ellos no cobra desde hace 6 meses y que “la situación es insostenible”. Durante la protesta una manifestante fue atropellada por un auto

Cuatro acompañantes terapéuticas que no cobran sus honorarios desde el año pasado se encadenaron ayer a la reja de la Casa de Gobierno de la Provincia para exigir que IOMA les pague de una vez. Bajo una llovizna persistente y rodeadas de decenas de beneficiarios que acompañaron su reclamo, las manifestantes amenazaron con no levantar la medida hasta que la obra social de la Provincia regularice una situación que “se ha vuelto insostenible” y que “afecta a la mayoría” de sus compañeros de actividad.

“Ioma no nos paga a los acompañantes desde el año pasado. Soy mamá de una nena con discapacidad y el hecho de no cobrar por mi trabajo me ha llevado a perder prestaciones para ella por no poder pagar yo la obra social”, explica Belén Andrés, una de las acompañantes terapéuticas que se encadenó ayer frente a la Gobernación.

“Algunos no cobramos desde hace cuatro meses, otros desde hace seis y otros están desde septiembre del año pasado sin cobrar. Con la excusa de que cambiaron el sistema informático, el atraso histórico que IOMA siempre tuvo con los acompañantes terapéuticos se agudizó hasta volverse ya insostenible. Algunos compañeros tuvieron que dejar sus acompañamientos y otros están pidiendo plata prestada para seguir yendo a trabajar”, cuenta Micaela Mariani, otra de las prestadoras que se encadenó.

Aunque no pueden precisar qué cantidad de acompañantes terapéuticos se encuentran afectados por el atraso en los pagos, los organizadores de la protesta de ayer calculan que sólo en la Provincia de Buenos Aires serían mas de cuatro mil. “Los que trabajan en localidades del interior lejos de La Plata son los que peor están porque no tienen ni siquiera dónde reclamar”, aseguraron ayer.

FAMILIAS PREOCUPADAS

Frente al agravamiento del atraso en los pagos, algunos afiliados de IOMA que requieren acompañantes terapéuticos han comenzado a pagarles viáticos de sus bolsillos, algo que no deberían, sólo para sigan yendo a trabajar.

“Tengo dos hijos de 6 y 7 años con autismo severo que tienen acompañantes terapéuticas desde que iban al jardín. Cuando yo no puedo estar con mis hijos, son ellas las que los cuidan y los ayudan a relacionarse con los demás. Más allá de que cumplen un servicio que la obra social está obligada a cubrir por ley, ellas son una ayuda fundamental de la que no puedo prescindir”, cuenta Ximena Alvarez Castelo, una mamá que en los últimos meses les paga el micro a sus acompañantes terapéuticas para que sigan yendo a trabajar.

Su caso no es excepcional. Muchos de los padres que se sumaron a la protestar reconocieron estar costeando de su bolsillo gastos que no le corresponden para no perder una prestación que consideran esencial para sus hijos con autismo, discapacidades motrices o parálisis cerebral. “Cualquiera que haya requerido alguna vez un acompañante terapéutico sabe que el vínculo que construyen con los chicos no sólo toma tiempo sino que es clave para poder trabajar. No se los puede reemplazar de una día a otro así como así”, contaba ayer con angustia Sandra Ríos, una de esa mamás.

“Para muchos de nosotros lo que estamos reclamando que nos paguen es nuestro único sustento. Y aunque algunos tenemos la posibilidad de que nos ayuden económicamente, otros ya no tienen para pagar el alquiler ni para comer. Además no estamos hablando de cifras millonarias -asegura Micaela Mariani-: cobramos $157 la hora y con suerte juntamos unos 12 mil al mes”.

En medio de la tensión del reclamo y mientras esperaban ser recibidos por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien no los recibió, una de las acompañantes terapéuticas fue atropellada por un vehículo durante la manifestación. “Estábamos cortando la calle 6 con una barrera humana porque la policía se negó a cortar y de pronto apareció un Palio azul, que embistió a una de nuestras compañeras y huyó. Por fortuna logramos identificar la patente y ya se hicimos la denuncia policial”, contaron los organizadores de la protesta al explicar que la manifestante herida, “Sabrina Bochón Castillo, de 33 años, fue atendida por el SAME con politraumatismos y llevada a un hospital”.

“RESULTA IMPOSIBLE”

Al ser consultados por el reclamo, voceros del IOMA explicaron que “la liquidación de acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, psicólogos y otros prestadores que no facturan a través de un colegio se realiza en forma individual”. De ahí que “debido al gran volumen que representan (más de 4300 acompañantes y 1800 cuidadores) y ante el crecimiento exponencial de estas prestaciones (en el caso de los cuidadores, pasaron de ser 260 en 2013, a 1860, en 2017) se están revisando todos los procesos, desde la autorización hasta el pago, a fin de optimizarlos”.

“Entre otras acciones se incorporó personal destinado a la tarea de carga de datos, se sumó equipamiento informático y se están desarrollando diferentes herramientas tecnológicas para que todos los procesos sean más eficientes. Puntualmente hoy reclamaban una solución colectiva a su problema de pagos, lo que resulta imposible ya que son prestadores individuales y cada uno tiene una situación individual”, aseguraron.