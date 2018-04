La mujer que le cortó el pene a su pareja declaró que “lo quería herir en ese lugar”

En un testimonio a la prensa reconoció el hecho y dijo sentirse afectada porque el hombre había difundido un video sexual de ella

Brenda Barattini, la joven arquitecta cordobesa acusada de lesionar en los genitales a un hombre con quien mantenía una relación de pareja reconoció que es responsable del ataque y lo enmarcó en una situación en la que dijo haber sido “dañada”. No obstante, sostuvo que está arrepentida.

La mujer de 26 años cumple prisión preventiva por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo (hasta 15 años de prisión podría recibir), declaró ante la prensa cordobesa que “yo lo herí con una tijera, le corté el miembro, el pene, no los testículos. Le corté el pene; completo no fue: lo herí. Lo herí, no hubo ni amputación; esta persona camina, no usa bastón”, dijo sobre la lesión al hombre de cuya identidad trascendió el apodo “Micky” y tiene 40 años.

“Nadie ve lo que hay detrás: jamás dije que no fui yo, pero no lo hice porque sí”, dijo Barattini al hablar con un diario de Córdoba a cinco meses de aquel hecho. La joven agregó que “esta persona me hizo mucho daño. Y lo que me hizo no se le hace a ningún ser humano”. La acusada no profundizó sobre ese punto: “Me generó un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Yo respondí, quizás no de una manera correcta, pero respondí”, dijo.

El episodio ocurrió la noche del 25 de noviembre del año pasado en un departamento del barrio Nueva Córdoba, en al capital provincial. El hombre fue internado con riesgo de vida. El corte fue del 90% de su pene.

Felipe Trucco, uno de los abogados del hombre mutilado, dijo en este contexto que “fue un hecho de extrema violencia y peligrosidad, especialmente porque no encontramos aún por qué esta persona lo hizo”, dijo. El letrado aseguró que no existía “ningún enojo” previo a la herida. Según Trucco, su cliente se encuentra “deprimido” y a la espera de cirugías para un diagnóstico definitivo sobre su capacidad sexual y reproductiva.

Según la mujer, “Micky” habría difundido un video sexual de ella. “Creo que si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. No han encontrado el video, no sé qué pasó. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó”. Al recordar el incidente en su departamento, Barattini relató: “La persona vino a mi casa, lo herí. Lo quería herir en ese lugar. Como a mí me hirieron, yo herí”.

Una tijera fue la herramienta de la que se sirvió para propinar esas heridas: “Él se sorprendió porque fue en seco. No te esperás que te pase algo así. Yo salí a pedir ayuda. No quería que le pase nada; es más: me asusté por la sangre”, contó la acusada, y agregó que se siente arrepentida y que no lo volvería hacer. “La violencia no se apaga con violencia”, reflexionó.

“Estoy presa, pero trato de llevarla bien. No es fácil, pero todo depende de uno, de la mente, de cómo lo quiera llevar”, dijo.