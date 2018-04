Ni vencedores, ni vencidos en un clásico platense para el infarto

Además de goles y puntos, repartieron emociones en un cierre polémico frente a una multitud que colmó la cancha de la “U”

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

Fue un final de película cargado de goles, emociones, variantes en el tanteador y donde tampoco no faltaron las polémicas. En definitiva no hubo ni vencedores, ni vencidos en un clásico platense de hockey masculino no apto para aquellos flojos del corazón.

Universitario y Santa Bárbara se repartieron los puntos tras un empate 3 a 3, que correspondió a la sexta fecha del torneo metropolitano de Primera división y que convocó a una multitud en la cancha número 1 de la “U”, en Gonnet.

Y en el epílogo, en los últimos minutos cargados de dramatismo y adrenalina, se plantaron como dos boxeadores arriba del ring para ver quien pegaba la última piña. Parecía de Santa Bárbara, pero Universitario con el corazón lo dio vuelta y prácticamente sobre la bocina, el equipo visitante se encargó de dar el estocazo final para una igualdad de una encuentro inolvidable.

Dicen que los clásicos se juegan con pasión y así lo interpretaron Universitario y Santa Bárbara desde el inicio al final en otra tarde de abril agobiante de calor. Arrancó mejor la “U” comandado por su capitán Juan Cavassa y no tardó en llegar la apertura por intermedio de Marcelo Galland, que además de ser jugador es el presidente del club; aunque en un abrir y cerrar de ojos llegó el empate transitorio, a través de una arrastrada de Joaquín Trezza en un córner corto. Todo en el primer cuarto.

La “U” seguía siendo más intenso; mientras que Santa esperaba replegado para salir de contragolpe. Sobre el final del segundo cuarto lo tuvo Maxi Kiernan entrenado por la derecha, pero el remate cruzado se fue desviado.

En el complemento fue totalmente distinto. Se jugó al ritmo de Santa Bárbara, Joaquín Trezza se adelantó uno metros en la cancha, aunque intercambió la posición de último hombre con la de mediocampista central con Santiago Panozzi, que ayer volvió a lucir el brazalete de capitán.

También fue clave, que Garraffo le pusiera un “tapón” a Cavassa con lo que la “U” perdió claridad. Así Santa Bárbara fue creciendo y llegando en forma reiterada sobre el arco rival, pero se encontró con Joaquín Moreiro para ahogar el grito una y otra vez, pero el “Oso” no pudo con un palazo de Gregorio Pérez Pesado: 2 a 1 para la visita.

El partido parecía terminado, pero apareció la jugada de la polémica; aunque para los jueces Simón Cañete no alcanzó a desviar la bocha para anotar el gol. En ese momento, los jugadores y el banco de la “U” salieron disparados en reclamos. Se sucedieron un par de tarjetas amarillas.

Aunque esa acción, llena de discusiones, pareció despertar a Universitario. Sebastián Bruno con dos anotaciones se encargó de dar vuelta el marcador, pero Santa Bárbara tenía la última “bala” y con un remate de Sebastián Pinedo Ruiz selló el empate definitivo.

Santa Bárbara se llevó la “Copa Confraternidad” por ser el visitante al terminar el choque en empate. Ambos planteles posaron juntos para la foto del final como verdaderos deportistas y caballeros, aunque resultó ser un partido por momentos demasiado caliente y de alta tensión.