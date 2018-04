Sol Pérez dijo que no está conforme con su cuerpo y estallaron las críticas

Una de las personas de las que más se habló durante todo el año pasado fue Sol Pérez. La mediática saltó a la fama como la "Chica del Clima" en TyC Sports, donde una mezcla de carisma y una figura muy trabajada en el gimnasio la catapultaron a escenarios como, por ejemplo, el Bailando.

Sol hace tributo a la cultura fitness, posa incansablemente en Instagram, desfila en eventos y es una de las personas más buscadas en Google de Argentina. Así todo, asegura que no está conforme con su cuerpo.

Así lo dijo en el programa Pampita online cuando hablaban del bullying en las redes sociales. “No estoy conforme con mi cuerpo. No, no. Lo digo siempre, soy muy autocrítica. Me exijo un montón”, comentó, lo que despertó un sinfín de críticas.

Quien primero le respondió fue Barby Simons, en el mismo programa. "Tenés un estándar de belleza muy alto", le dijo, pero Sol retrucó: "El de todas las mujeres. No tengo la misma vara para medir al resto. Soy muy de que el cuerpo de las mujeres tiene que ser natural, que la mujer tiene que ser como es, pero yo no. Todos sufrimos. Yo tengo el problema de que adelgazo extremadamente”, agregó, dando generalizaciones difíciles de comprobar, poco probables, y falaces: no todos sufren por el cuerpo y no todos están disconformes.

Ante una ola de críticas en las redes sociales, la mediática se volcó a Twitter para calmar las aguas. Sol intentó aclarar su punto de vista argumentando que, si bien cree que la mayoría no está conforme, todo se trata de amarse tal cual uno es.

El 99,9 % no está conforme con su cuerpo, es una realidad. Por eso hay que aprender a quererse como uno es, sin estereotipos. Eso le digo siempre a las chicas que me siguen. https://t.co/IuOXBdjuqj — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 23 de abril de 2018

"Me falta de acá, me sobre de allá, tengo que bajar de peso, tengo que subir un poco, soy gorda, soy flaca. TODO el tiempo nos evaluamos, nos calificamos y buscamos tener el cuerpo de otros. Eso no quiere decir que no nos amemos como somos, con ese kilo de más o ese kilo de menos", expresó, algo que resultó insuficiente nuevamente para muchos usuarios.