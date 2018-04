Después de 35 años, ABBA presentó un nuevo disco

El grupo de pop sueco ABBA anunció hoy que ha grabado dos nuevas canciones, a 35 años de su último trabajo en conjunto de estudio y mientras prepara un tour en el que su lugar en el escenario estará ocupado por avatares digitales.

“La decisión de avanzar con el excitante proyecto de tour de ABBA con avatares tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de unos 35 años, podría ser divertido unir fuerzas otra vez e ir al estudio de grabación”, comienza el comunicado emitido través de las redes sociales de la banda creadora de hits eternos como “Dancing Queen” o “Mamma Mia”.

El comunicado de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad continúa afirmando que la experiencia fue “como si el tiempo se hubiera detenido” y la banda sólo hubiera estado fuera “por unas breves vacaciones”.

“Resultó en dos nuevas canciones y una de ellas, 'I Still Have Faith In You' ('Aún tengo fe en vos'), va a ser presentada por nuestro yo digital en un especial de TV que la NBC y la BBC apuntan a organizar en diciembre”, relata la legendaria banda de disco y pop, que agrega: “Podemos haber llegado a la mayoría de edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien”.