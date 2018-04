Sava, con la mira en Juveniles: “Me gustaría tener a más chicos listos para jugar”

"Cuando Griguol armaba todo en Juveniles no había que explicarles nada y eso es lo que yo pretendo", agregó el técnico

El entrenador de Gimnasia, Facundo Sava, hizo referencia a los cambios que ensayó para visitar mañana a Tigre y que involucra a varios juveniles tanto en el once como entre los concentrados. Además, el Colorado puso el foco en las divisiones menores, donde aseguró que hay que mejorar mucho.

“El club decidió la salida de Roberto Depietri y nosotros creemos que es momento de probar cosas nuevas, lo afrontamos convencidos, y esperamos el partido para poder ganarlo”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

Y agregó que los que salieron del equipo “tendrán que ganarse el lugar como hicieron los que han salido y están volviendo. Creemos que es el camino a seguir, que sigan entrenando bien y apoyen a los que les toque jugar”.

Respecto a si esta decisión de recambio para enfrentar al Matador, tiene que ver con el futuro, dijo: “Estamos pensando en lo que viene con Gabriel (Pellegrino), entendemos que tiene que haber cambios a nivel Juveniles y profesional y creemos que es el camino para seguir. Entendemos y entiendo, que para el futuro del club donde pasé 6 años, necesitamos cambiar varias cosas y en este camino estamos”.

LAS JUVENILES EN LA MIRA

Con la salida de Depietri ya consumada, el presidente albiazul ahora piensa en renovar la estructura de Juveniles y allí se daría la salida de Marcelo Ramos a mitad de año. Tanto Pellegrino como Sava entienden que los jugadores de la cantera no llegan a Primera listos para jugar y es un aspecto a mejorar a corto plazo.

"Me gustaría tener muchos más chicos preparados y no tenemos esa posibilidad", dejó en claro el técnico, y agregó: "Veo que hay mucho para mejorar en Juveniles, muchísimo, y en Primera también. Yo vi cuando Griguol armaba todo en Juveniles, y no había que explicarles nada a los chicos y eso es lo que yo pretendo. Ponemos mucha energía en los jugadores que recibimos, es algo a mejorar para beneficio de todos. Quiero a jugadores preparados cien por cien para que estén en el equipo".

Asimismo, afirmó que "todos tenemos que hacer mea culpa, nosotros, dirigentes y jugadores. Todos somos responsables. Yo siempre pienso en qué me equivoco yo, si no no puedo dirigirme a un jugador. Uno no es perfecto, no pasa con nadie en el mundo. Tenemos que pensar todos en mejorar. Yo no pienso en mi continuidad, pienso en la pretemporada, en los refuerzos, como mejorar a los juveniles, mejorar todo, que el equipo gane y no pensé en eso".

LA SALIDA DE DEPIETRI Y LAS MEJORAS NECESARIAS

En cuanto a la salida del Director Deportivo, el técnico aseguró que "fue una decisión de Gabriel, yo tenía buena relación con Roberto", y dejó en claro que no participará de la designación de una nueva figura para el cargo: "Ellos son los responsables de esa situación, yo no tengo que ver ahí. Gabriel está trabajando a full para que esto pueda mejorar, no creo en la suerte ni en excusas, es trabajo y dedicación y querer perfeccionar cada aspecto. Nosotros también hemos cometido errores como todos. Viví al club en su mejor momento, y puedo hablar desde ese lugar y saber lo que puedo hacer para que las cosas mejores. Cada partido es una evaluación, es algo natural".

"Me gusta hacer las cosas bien y me gusta que donde yo estoy, se hagan las cosas bien. La exigencia que tengo conmigo mismo me lleva a levantarme a la 5 e irme a cualquier hora de acá, y quiero que los que estén al lado mio hagan lo mismo", remarcó.

En torno al armado del plantel para lo que viene, sentenció que le presidente "sabe lo que pienso, debatimos juntos el camino, no solo a nivel refuerzos, sino con los jugadores que están y lo que tienen que tener. Hay que trabajar mucho para que en la cancha se vea reflejado el equipo que soñamos. Tampoco es que está todo mal, hay cosas que se están haciendo bien, que hay que mantener. No está todo mal, pero hay cosas que hay que mejorar a todo nivel: juvenil y profesional. Gabriel está trabajando para que todo el fútbol mejore, lo veo decidido".

Por último, se refirió al chico Gómez, quien estará por primera vez entre los suplentes: "Lo vimos en reserva muchos partidos, halamos con el Indio (Ortiz), Mariano (Messera) y Leandro (Martini) y creemos que es un momento para que pueda estar seguramente en el banco. Es fuerte, juega por las dos puntas en ofensiva y suele colaborar mucho en la zona defensiva".