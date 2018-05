La hija de Schumacher habló por primera vez después del accidente de su padre

Mientras persiste la incógnita en torno a su estado de salud luego del terrible accidente sufrido mientras esquiaba en diciembre de 2013, la hija de Michael Schumacher aceptó hacer una nota aunque no para hablar sobre el múltiple campeón de Fórmula 1.

La familia construyó un hermetismo total desde el mismo momento del accidente. En las últimas horas Gina María –la hija del ex piloto—enfrentó las cámaras de la TV alemana.

Eso sí no respondió ninguna pregunta sobre la salud de su papá y sólo habló de la pasión que tiene por los caballos y se dedica a la doma, actividad que comenzó desde muy pequeña.

Vale recordar que, como indican las crónicas periodísticas, el último que había hablado públicamente de Schumacher fue el brasileño Rubens Barrichello, ex compañero en Ferrari. "Traté de encontrar una manera de ir a visitarlo. Me dijeron que no nos haría bien ni a él ni a mí", explicó Barrichello a O Globo sobre la negativa de la familia para que visitara a Schumacher.