Prat-Gay sobre la decisión de acudir al FMI: "Fue prematuro"

El ex funcionario ofreció su punto de vista en una entrevista televisiva

Esta noche, el ex ministro de Hacienda del oficialismo Alfonso Prat-Gay visitó el canal CNN y se refirió a la actualidad política y económica del país.

Consultado sobre las negociaciones del Gobierno de Mauricio Macri con el FMI para obtener un crédito, Prat-Gay expresó: "Nadie va al Fondo Monetario Internacional alegremente a pedir un crédito, normalmente es un prestamista de última instancia, por eso se lo llama".

En esa línea, agregó: "La realidad y la historia nos van a demostrar si fue preventivo o prematuro (acercarse al FMI); mi sensación es que fue prematuro".

Sin embargo, el economista destacó al presidente ya que "puede equivocarse o no, pero lo que no le sucede es quedarse en un mismo lugar, y creo que eso es la condición de un líder que no vemos habitualmente en la Argentina".