Lanzan una “cruzada” para lograr mejoras en las escuelas vulnerables

Capacitan fuertemente a directores y docentes de dos mil jardines y colegios bonaerenses con el objetivo de optimizar los aprendizajes en Matemática y Lengua, así como el clima escolar. Un plan de mediano plazo

Marta Antounian, Directora EES Nº 51 “El director se encuentra muy aislado. Y ni hablar en escuelas rurales como la nuestra, donde no hay vicedirección y la estructura es muy pequeña. Por ello, lo que más destaco del trabajo en red es estar en contacto permanente con otros directivos para compartir experiencias, consejos, todo”

Directores “fuertemente” capacitados y, al cabo de dos años, con un postítulo en gestión educativa. Capacitación, también por dos años, de docentes-referentes en cada escuela en matemática, lengua, nuevas tecnologías, aprendizaje por proyectos, y en un área clave sobre la que se dice mucho y se hace poco: clima escolar. Instancias concretas de interacción, presencial y virtual, entre esos directivos, maestros y profesores para intercambiar en forma permanente experiencias, iniciativas, consejos. Trabajo en equipo de unos y otros al interior de cada jardín de infantes, cada primaria y cada secundaria para mejorar la enseñanza, los aprendizajes, la convivencia. Para innovar con autonomía. Objetivo: los alumnos con menos recursos.

No lo plantea (exactamente) en esos términos la letra del proyecto oficial. Pero las intención de la denominada Red de Escuelas de Aprendizaje que ya funciona en territorio bonaerense va por ese lado, según lo que pudo charlar este diario con Agustina Blanco, responsable de Evaluación y Planeamiento de la cartera educativa provincial, y con Marta Antounian, directora de la Secundaria 51 de La Plata, situada en 90 y 155, participante del programa y con una experiencia de 38 años en la docencia y de 23 como directora.

¿Qué requisitos se tuvieron en cuenta para seleccionar a 2 mil escuelas? “Hubo tres criterios muy claros”, afirmó Agustina Blanco, y describió: “Tenía que existir un compromiso de los directivos y los docentes de, realmente, ser parte del proyecto. A punto tal que los seleccionados firmaron una carta compromiso para permanecer los dos años en el programa. Luego se buscó que todo el territorio provincial estuviese representado en forma equitativa, equilibrando zonas rurales, urbanas y urbanas densamente pobladas, pues la diversidad es fundamental para la riqueza de la red. Y finalmente se dio prioridad a los establecimientos educativos insertos en zonas con alta vulnerabilidad socioeducativa, es decir, origen social de los chicos, un entorno complejo, la infraestructura y equipamiento del colegio”.

La idea nació en 2017. Se cursó una invitación a las escuelas en septiembre. La inscripción en el programa fue voluntaria. “En octubre se realizaron encuentros presenciales en más de 20 distritos, aunque acudieron de otros 30, limítrofes o cercanos. Después, en dos semanas tuvimos 2.500 postulaciones. Una muy buena noticia, ya que quedó demostrada la avidez de las comunidades escolares por superarse”, reseñó Blanco, para indicar que tuvieron que hacer una selección de 2 mil, número “previamente estimado para poder ofrecer un acompañamiento serio durante dos años”.

Si bien en los últimos días se relacionó el programa con los resultados de las pruebas Aprender, ese no fue el “filtro” ni mucho menos. Es más, hay escuelas seleccionadas que obtuvieron resultados por encima de la media en las evaluaciones, pero tienen otras vulnerabilidades. Otro dato que da por tierra con esa interpretación errónea es que la Red abarca los tres niveles de la enseñanza obligatoria: jardines de infantes, primarias y secundarias.

De los 2 mil establecimientos provinciales, el 44% son escuelas primarias, el 31% jardines y el 25% secundarias. De los 113 centros educativos platenses que participan del ambicioso proyecto, el 43,36% son jardines, el 27,43% son primarias y el 29,20%, secundarias, incluyendo tres técnicas y una agrotécnica.

Vulnerabilidades varias llevaron a Marta Antounian, directora de la Secundaria Nº 51, a postularse para el programa. “Somos una escuela rural. Nuestros chicos (230 de 1º a 6º año) provienen de familias muy vulnerables. No tienen recursos como otros. Tampoco el colegio. Los alumnos no cuentan con textos (libros y otros), ni internet, ni comunicación. Tampoco hay internet ni teléfono en la escuela”, describió la docente, para explicar que en ese contexto la idea les pareció “buenísima para darle otra impronta” a la institución. En otras palabras, la Secundaria 51 tenía todo para ganar.

Y Marta se encontró con varias cosas que, podría decirse, superaron ampliamente sus expectativas.

“Las primeras capacitaciones fueron en febrero en La Plata. Y luego llegó una capacitación intensiva para directores. Se realizó del 21 al 27 de abril en la Universidad de San Andrés”, comentó Antounian, para calificar la experiencia como “brillante”. “En 23 años que llevo como directora, jamás asistí a una capacitación de ese nivel”, aseguró.

La docente puntualizó que “las charlas las dieron los autores de los textos que nosotros leemos”, y mencionó a “Graciela Cappelletti, Silvina Gvirtz, María Eugenia Podestá”, entre otros.

Asimismo graficó: “No hablaban detrás de un escritorio. Se notó que conocen el paño. Y eso nos llegó a todos”.

La otra cuestión que sorprendió para bien a Marta fue que una de las 5 áreas sobre las que se enfocan las capacitaciones de directivos y docentes es el “clima escolar”.

“Nunca se vio. Y abordarlo con tanta profundidad realmente entusiasma mucho, porque los docentes no contamos naturalmente con herramientas para trabajar en el aula determinadas problemáticas, que en algunos casos adquieren la categoría de dramones. Contar con elementos y apoyo para manejarlas es clave”, definió.

Tomar decisiones es difícil. Si afectan a una comunidad escolar, más aún. En tiempos revueltos y en contextos complejos, ni hablar.

“Esta semana comenzó una etapa de capacitación virtual, con trabajos que nos envían por correo electrónico. Lo que más destaco del trabajo en red es que una está en contacto permanente con un grupo de directivos de escuelas atravesadas por condiciones y problemáticas similares, aunque no iguales. Y esa interacción es de enorme ayuda para enfrentar el día a día”, realzó la docente de la Secundaria 51 de nuestra ciudad.

“Es que el director se encuentra muy aislado. Y ni hablar en establecimientos rurales como el nuestro, donde no hay vicedirección y la estructura es muy pequeña. Así, salvo alguna charla con el inspector de tanto en tanto, una se encuentra sola. Ya no”, enfatizó, para detallar que el intercambio va desde consejos, experiencias compartidas, iniciativas que funcionaron y que fracasaron, elaboración de propuestas en equipo”, y muchos etcétera.

¿Podría decirse que la Red de Escuelas apunta a capacitarse en profundidad y a formar equipos de trabajo entre directores, maestros y profesores para crear el ambiente adecuado para mejorar los aprendizajes? “Si. Y teniendo en cuenta que ello implica desde esa formación hasta el clima, la infraestructura y el equipamiento escolar”, resumió.

A propósito de equipamiento, y más allá del que posibilitará a los directores participar de videoconferencias, gradualmente comenzaron a llegar a las escuelas de la Red “los libros, celulares con dispositivos especiales para trabajar con los chicos, tablets para utilizar el programa Asistiré, que permite hacer un seguimiento de cada alumno a fin de evitar la deserción”, dijo, y recordó que hoy la secundaria se caracteriza, más aún en la periferia, por “el abandono de alumnos de 14, 15, 16 años para ir a trabajar; por embarazos adolescentes que terminan en deserción, aunque al principio siempre parece que no; por sobreedad”, enumeró.

Los estudiantes que ya están en sexto y último año de secundaria son destinatarios de un proyecto especial. “Con los chicos se trabajará el proyecto de vida, que básicamente apunta a abrirles el panorama, la cabeza, que sepan que las cosas no terminan con el colegio”, apuntó Marta.

“En las escuelas rurales o semirrurales, aunque no estén muy alejadas de la ciudad, los adolescentes y jóvenes terminan creyéndose que no pueden ir a la universidad o a un instituto terciario. Creen que esos lugares no son para ellos. Tienen una enorme falta de autoestima. Y en la Red de Escuelas eso se trabajará a fondo”, resaltó.

La directora de Evaluación y Planeamiento de la dirección general de Educación bonaerense, Agustina Blanco, aclaró que “la capacitación a los directivos es en servicio, presencial y virtual. Incluso tienen un tiempo para retirarse a sus domicilios para que puedan abstraerse a la hora de estudiar y hacer los trabajos, con el fin de que saquen el máximo provecho y de que puedan articular con sus pares, una cuestión medular”, consideró.

Por último, también hizo fuerte hincapié en el área “clima escolar”. “Tiene que ver con la educación emocional. Lo cognitivo y lo emocional van de la mano. El autocontrol y el autoconocimiento del chico tienen impacto directo en los aprendizajes. Por eso se empieza a trabajar desde el jardín de infantes”, señaló.