Efecto Tango: en EE UU hablan de "crack financiero mundial " por la crisis argentina

La columna de opinión que el fin de semana escribió el periodista Robert J. Samuelson en el diario The Washington Post tuvo fuertes repercusiones en nuestro país. La misma fue titulada "Porqué la crisis financiera en Argentina importa", y pone énfasis en la chance de que la crisis económica que golpea a nuestro país sea "el inicio de un crack financiero" a nivel global. Las razones que se brindan en la nota están relacionadas a la "repentina pérdida de confianza" de los inversores. Asimismo expresa que "el mundo no está listo para otra crisis financiera, pero otra crisis financiera puede estar lista para el mundo" y sostiene que "desde mediados de abril, el peso ha perdido alrededor del 12 por ciento de su valor frente al dólar", al tiempo que afirma: "Para frenar este pánico, es decir, persuadir a los inversores de no vender pesos por dólares, el Banco Central argentino elevó las tasas de interés en pesos al 40 por ciento".

Asimismo da cuenta de que "estas medidas no han estabilizado completamente los mercados financieros" y que se debió terminar en el FMI para pedir un "rescate". Así, Samuelson se pregunta "si todo esto es sólo un problema de Argentina o un presagio de un crack financiero más amplio".