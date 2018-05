Sello platense en Los Pumitas

José Pellicena, como entrenador, e Ignacio Mendy, como jugador, estarán con el seleccionado juvenil de rugby M-20

Por RODRIGO CHAGARAY

El rugby de nuestra ciudad es una fábrica incesante de talentos que nutren a cuanto combinado argentino de rugby se arme, esta vez no es la excepción, porque José Pellicena (con origen en La Plata Rugby) tras una serie de trabajos muy relacionados a la evolución de la ovalada nacional, tendrá esta vez la gran oportunidad de su carrera al estar al frente del seleccionado M-20 de la UAR que afrontará desde el próximo 30/05 el campeonato del mundo de la especialidad, que se va a estar desarrollando en las ciudades francesas de Narbonne, Perpignan y Béziers.

Claro que no será el único representante del rugby de nuestra ciudad, porque será parte también quizás el jugador con mayor proyección de la guinda platense: el crédito del Club Los Tilos, Ignacio Mendy, que con solo 17 años, será además el jugador con menor edad del campeonato. Es así que en la previa del viaje al país galo, en un mano a mano muy jugoso, charlaron con este diario y dejaron sus expectativas de cara a tan importante suceso a vivir y experimentar.

El que abrió el juego fue el Head Coach de Los Pumitas, José Pellicena que dijo: “Sin lugar a dudas será una gran experiencia, que genera orgullo pero que a su vez trae aparejado muchísima responsabilidad y desafíos. Poder representar al país en este rol, por cómo se va a dar este torneo, por todo lo que ha trabajado el equipo y se ha preparado, seguramente nos exigirá a todo el staff de una manera interesante”. A lo que agregó: “Los rivales que enfrentaremos (Inglaterra, Escocia e Italia) tienen un nivel muy bueno, claramente los hemos analizado y sabemos sus virtudes y sus falencias; pero confiamos en el trabajo que ha realizado nuestro equipo en toda la preparación”, aseguró “Cochi” que es como lo conocen todos al entrenador en el mundo ovalado.

“ES UN ORGULLO VESTIR ESTA CAMISETA”

La dirección de la charla se ubica imaginariamente en el Barrio Obrero, más exactamente en el club Los Tilos y desde allí Ignacio Mendy dice: “Estoy viviendo todo esto con muchas ganas, es un orgullo vestir esta camiseta, más siendo uno de los más chicos del plantel; mi familia me está acompañando en todo este proceso y me aconsejan disfrutarlo, todo esto es único, la verdad no pienso mucho en lo que vendrá, trato de vivir el momento. Trato de aprovechar todo esto para aprender y desarrollar mis destrezas todo lo que se pueda, pero sinceramente no pienso más allá de los objetivos que hay en corto. Sé que por ahí doy un poquito de ventaja, pero espero poder estar a la altura si me toca jugar y no desentonar. Yo me tengo confianza en que si me toca, voy a poder hacerlo bien”, esbozó el juvenil tilense.

LA IMPORTANCIA DE SER PARTE

El rugby argentino está atravesando un proceso de crecimiento que con alegrías y tristezas, pero que ineludiblemente está yendo hacia adelante y Cochi Pellicena al respecto deja sus impresiones: “El rugby en Argentina ha tenido desde 2007 una evolución y un crecimiento exponencial en nuestro país, me siento un privilegiado por haber participado en varias áreas de la Unión; he estado trabajando en los PLADARES, en Pampas XV, como asistente en Los Pumas y desde que llegó el Súper Rugby, he sido parte del staff técnico y ahora con los chicos del M-20, me ha servido para detectar ciertas virtudes en los jugadores para poder explotarlo después dentro de un esquema, sin lugar a dudas me siento un agradecido a todas las oportunidades que se me han presentado, han sido enriquecedoras desde todo punto de vista, como persona y como entrenador”, explicó el entrenador de Los Pumitas.

Por último la nota encuentra su norte porque mañana mismo el plantel argentino estará levantando vuelo hacia Francia y Mendy aclaró: “Tengo el placer de compartir dos seleccionados: este M-20 y el de Seven M-18 que va a ser el que dispute los juegos olímpicos, solo tengo que decir que se juntan chicos de todo el país y es un experiencia absolutamente enriquecedora, he hecho amigos ahí, en definitiva es parte de todo lo que implica además de mejorar como jugador de rugby, convertirte en mejor persona, si se cumple eso, yo estaré más que conforme”. A lo que finalmente agregó: “Las destrezas individuales que entreno en el Seven me ayudarán mucho en el juego de quince, pero más allá de eso el rival que toque, habrá que atacarlo, desarrollar lo que sabemos hacer y bueno, se verá para que estamos”, finalizó Kiki Mendy.

Ignacio Mendy también puede formar parte del plantel del Seven que disputará los YOGBA 2018 (Youth Olympic Games Buenos Aires 2018), juegos que, como los olímpicos para mayores, se llevan a cabo cada 4 años. Este año la sede será la Ciudad de Buenos Aires.

“Nos preparamos para competir al 100% y nuestro foco es el debut con Inglaterra el 30 de mayo, no pensamos en otra cosa”, José Pellicena.