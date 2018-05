Peña avisó que "si sale" el proyecto opositor de tarifas, "terminará siendo vetado"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró hoy "absolutamente inviable" el proyecto sobre tarifas impulsado por la oposición en el Congreso y que hoy será tratado en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y advirtió que, "si sale así, terminará siendo vetado" por el Gobierno.

En una entrevista con radio La Red, Peña señaló que el proyecto consensuado por distintos sectores de la oposición es "absolutamente inviable en términos fiscales y de una gran irresponsabilidad". "Seguramente, si sale así, terminará siendo vetado", anticipó el jefe de ministros, quien dijo no creer que exista "espacio para una demagogia" que "ponga en peligro la posibilidad de desarrollo para los argentinos".

En este marco, Peña le pidió a los gobernadores "ocupar un rol de liderazgo público" en el tema. "Hemos venido trabajando con los gobernadores, que han tenido una actitud muy responsable y, si sus diputados avanzaran en una cuestión así, nos sorprendería mucho", indicó. Además, dijo que, para él, eso significaría "una contradicción" cuando los mismos gobernadores "son los que necesitan que la Argentina crezca".

"Siempre está abierto el canal de diálogo, pero no hay mucho lugar para esta idea de ver como sacamos una ventajita en el corto plazo con una ley que es inviable", sostuvo sobre la estrategia opositora. Para Peña se trata de "sectores que no tienen nada que perder, más que tratar de desestabilizar este cambio". El funcionario afirmó que "hay un presupuesto votado y ese margen no los podemos correr".

Y en ese contexto consideró que "las discusiones que proponen $100 mil millones de pesos de costo fiscal sin plantear de donde sacarlo" -en alusión a la rebaja de tarifas que quiere la oposición- no es "una propuesta racional". Finalmente, remarcó que, en términos de gestión, "el camino nunca es para atrás, para volver a la mentira", en alusión implícita a la política tarifaria de la gestión kirchernista.