Santa “A” se trajo un punto de Hurling, 3-3

Santa Bárbara “A” igualó de visitante frente a Hurling 3 a 3, en el marco de la 9na. fecha del torneo de Primera División de hockey metropolitano femenino. Los goles del equipo de Gonnet fueron marcados por Carla Mealha, Majo Granatto y Emilia García Munitis.

El resto de los resultados de los equipos platenses, en las diferentes categorías, se detallan a continuación: Primera B: Santa Bárbara “B” 2 (Georgina Milone y Priscila Montalvo), CASI “A” 2 y Universitario “A” 1 (Victoria Berger), San Fernando “B” 2. Primera C: Estudiantes “A” 2 (Florencia Ricci y Bárbara Giménez), Ducilo 4. Primera D1: Santa Bárbara “C” 2 (María Barci y Marina Pulido Herrera), Saint Catherine’s 3, en Florencio Varela, y Universitario “D” 1 (Agustina Birocho), DAOM 2. Primera D2: Quilmes High School 2, Universitario “B” 1 (Agustina Vera). Primera E1: San Luis “A” 2 (Candelaria Maldonado y Catalina Urrutia Merlo), CASI “C” 0. Primera E3: Regatas Avellaneda “B” 1, Santa Bárbara “D” 1 (Sol Minniseo).

Primera F1: Los Matreros “B” 1, Estudiantes “B” 3 (Julieta Estepo -2- y Felicitas Bujanzi) y Santa Bárbara “E” 3 (Lucia Piccinelli -2- y María Julia Mendy), Quilmes “E” 1. Primera F3: El Retiro 1, Santa Bárbara “F” 0, en Liceo Militar. Primera F4: Deportivo Francesa “B” 1, Universitario “C” 1 (Marina Petrolli) y Saint Brendan’s “B” 0, San Luis “B” 3 (Agostina Lobianco, Melina Nuñez Ruviera y Dolores Tocci).

JUEGAN LOS CABALLEROS

A todo esto, hoy -desde las 16- jugarán los caballeros. Primera “A” Universitario “A” vs Banco Provincia “B” y Santa Bárbara “A” vs San Fernando. Primera B1: Sociedad Alemana de Gimnasia vs Universitario “B”, Buenos Aires Christian School vs Santa Bárbara “B” y Berazategui vs Estudiantes; mientras que entre las damas jugarán: Primera DDZ1: Estudiantes “C” vs Pucará. Primera DDZ2: Gimnasia vs Racing, en Everton (7 y 629).