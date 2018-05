Estudiantes hace historia en el vóley Metro de caballeros

| Publicado en Edición Impresa

Adrián D’Amelio

El conjunto albirrojo de vóley se ha convertido en la “sensación” del arranque de la presente temporada del torneo Metropolitano de Caballeros de División de Honor, ya que cumplida la 7ma. fecha igualó un “récord” histórico de la máxima categoría, en lo que se refiere a un equipo recientemente ascendido.

A esta altura, Estudiantes suma siete victorias sobre siete partidos jugados con lo que igualó lo hecho por Deportivo Morón en la temporada 2015 con la diferencia que los estudiantiles prácticamente lo consiguieron con el mismo plantel que obtuvo el ascenso de Primera a División de Honor, ya que solamente incorporó como refuerzos al armador Gabriel Aramayo y el punta chaqueño Mariano Vildosola.

El conjunto estudiantil, dirigido técnicamente por Mauricio Arrúa, ha conseguido tres victorias en sets corridos (3-0) contra River Plate (V), Bella Vista (V) y Club Italiano (L); dos (3-1): Estudiantil Porteño (V) y UBA (L) y otros dos en Tie-break (3-2) ante Náutico Hacoaj (L) y Ferro (L) con lo que acumula 19 puntos sobre 21 posibles y es el único invicto del torneo. A todo esto, el Pincha mañana a las 21:30 tendrá una parada difícil, cuando reciba a Ciudad, en Country Club.

En cuestión de comparación, el Pincha en el 2016 había sumado 13 puntos sobre 15 fechas en la División de Honor, que lo condenaron a jugar el Play Out y no poder sostener la máxima categoría de la Metropolitana.

“Esto es fruto de un proceso que venimos sosteniendo a lo largo de los años, donde fundamentalmente le hemos dado preponderancia al trabajo de la divisiones menores y la experiencia que ha significado nuestra participación en la Liga A2”, le comentó a este diario, el entrenador Mauricio Arrúa a lo que agregó que “estamos bien. Vamos punteros, pero nuestro principal objetivo desde un principio pasa por sostener la categoría sumando un buen ‘colchón’ de puntos desde el arranque”.

JUEGAN LAS DAMAS

Esta noche se jugará la 4ta. fecha de la Copa Metropolitana de Damas. Zona “A”: Gimnasia vs Vélez y Banfield vs Estudiantes, ambos a las 21. Zona “B”: Banco Provincia vs San Lorenzo, a las 21:30.