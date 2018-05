“No es el momento de hacer reproches, sino de unir los esfuerzos para volver a la C”

Javier Rossi, que lleva al Rojo en el alma, se refirió al descenso de Cambaceres. “Seguramente algo se hizo mal. Ojalá pueda recuperar el prestigio que supo tener”

| Publicado en Edición Impresa

LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Lleva a Cambaceres en lo más profundo de su corazón. Durante años, vivió momentos únicos, donde se mezclaron alegrías y sinsabores. Aportó goles decisivos y en tres ocasiones, peleó con el equipo de sus amores la permanencia en la Primera C, a través de las promociones. Hoy, es una de las figuras de Deportivo Morón, que redondeó una actuación convincente en el reciente torneo de la B Nacional.

Javier “Bicho Rossi” siente “nostalgia” y al mismo tiempo “tristeza” por el descenso que acaba de sufrir Cambaceres.

En un mano a mano con este diario, el delantero, nacido y criado en el barrio 5 de Mayo, de Ensenada, habló de la “amargura” que sintió después de conocer la noticia de que el Rojo bajó a la Primera D.

“Enterarme de que Cambaceres no pudo zafar del descenso me genera un dolor muy grande. Porque uno vivió muchas cosas en ese club. Pensar que peleamos tres promociones para no bajar de categoría, y en las tres salimos vivos. Pero me puso muy mal porque es el club al que quiero muchísimo y el que me dio la posibilidad de ser lo que soy en el fútbol. Uno no puede olvidarse de sus raíces. Le estoy muy agradecido a Cambaceres y siempre lo llevaré en el corazón”, expresó el delantero.

Más adelante, aseguró que “a nadie le gusta descender. Y más si se trata del club al que adoro de verdad”.

“HAY COSAS QUE NO SE HICIERON BIEN”

Consultado sobre si hubo culpables en este doloroso descenso, Javier Rossi enfatizó que “no creo que haya un solo culpable. Lamentablemente es compartido. Seguramente hay cosas que no se hicieron bien. Pero no es el momento de reproches, sino de unir esfuerzos para que Cambaceres regrese a la Primera C lo antes posible. Desde el punto de vista dirigencial, tienen que unirse todos para poner las cosas en orden porque Cambaceres está por encima de todos. El Rojo necesita recuperar el prestigio que supo tener. Y para ello, no hay menor manera que tirar todos juntos hacia el mismo lado”.

Por último, el Bicho Rossi, habló de su posible regreso al club que lo vio nacer como futbolista.

“Siempre tengo las intenciones de jugar en Cambaceres, pero para eso habrá tiempo. Estoy pasando por un buen momento en Deportivo Morón. Todavía me queda un año más de contrato. Después, veremos lo que hacemos. Quiero seguir mejorando con la idea de poder jugar en primera división. Trabajo día a día para poder cumplir con ese objetivo. En algún momento pegaré la vuelta a casa”, de eso no hay dudas”.