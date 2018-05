Profesor universitario dijo que las mujeres “tienen 4 neuronas, una por hornalla”

Lo afirmó el titular de una cátedra de la facultad de Odontología. Alumnos lo grabaron y lo subieron a las redes. Ahora lo denuncian por malos tratos y falta de respeto

En las últimas horas, dos docentes, un profesor tucumano de una carrera universitaria y una maestra santafesina de escuela primaria, alcanzaron una repentina notoriedad, no por sus clases, sino por sus dichos, claramente ofensivos.

En el caso de Tucumán, un docente de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue denunciado por ocho estudiantes por maltratar a mujeres dado que, entre otras cuestiones, dijo en plena clase que “las mujeres tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla de la cocina”.

Y en lo que hace a la maestra de Santa Fe, le envió un audio a la madre de un alumno tratándola de “bruta”, señalándole que “ojalá que algún día los hagan desaparecer como los nazis hicieron desaparecer a los judíos”. En este último caso, dada la gravedad de lo expresado, la madre del escolar anunció ayer que presentará una denuncia penal contra la acusada (ver aparte).

El profesor Tucumano

El protagonista de los dichos de “las mujeres y las hornallas” es Eduardo Hassan, titular de la cátedra de Anatomía de la Facultad de Odontología de la UNT.

Las denuncias fueron realizadas en el marco del Protocolo Antiviolencia de Género que rige en la UNT, según informaron Nicolás García y Federico González, estudiantes que integran el Consejo Directivo de Odontología.

El caso se conoció luego de que un alumno difundiera, a través de las redes sociales, un audio en el que el docente decía que las mujeres “tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla”, y argumentó que eran “un ente como un lavarropa”.

Tras esta situación, la secretaria académica de la UNT, Marta Juárez de Tuzza, dijo que la Facultad de Odontología “ya estaba actuando al respecto” y precisó que “mientras se investiga este hecho, al docente se lo separará momentáneamente hasta que se compruebe la verdad”.

El profesor fue denunciado por acoso, malos tratos y falta de respeto a las mujeres.

El protocolo “garantiza el anonimato y la protección de las víctimas que decidan realizar presentaciones formales por violencia de género en el ámbito universitario”, explicaron los consejeros, mientras que González señaló que “ya se sumaron ocho denuncias, más cinco personas que se ponen a disposición de la investigación para presentar testimonio si fuese necesario”.

“En comisión del Consejo Directivo comenzamos a analizar las presentaciones que había y ya enviamos las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT para pedir asesoramiento de cómo proceder, por lo que esperamos tener una pronta respuesta”, agregó.

Por su parte, García indicó que la cátedra de Anatomía estaba tomada y esperaban “el visto bueno del área jurídica para que el docente no dé clase hasta tanto se investigue a fondo el asunto, pero mientras tanto no queremos que los alumnos se perjudiquen, porque están sin clases y con un parcial que quedó pendiente”.

Ayer, estudiantes, agrupaciones de izquierda y la comisión de Género de la UNT llevaron adelante la segunda manifestación para pedir que Hassan sea apartado lo antes posible de la función docente.

Además, reclamaron que las facultades designen personas idóneas e independientes de las autoridades como referentes para tomar denuncias en el marco del Protocolo antiviolencia de género.

Entre los dichos de Hassan que quedaron registrados en el audio tomado por los alumnos, el profesor explica: “¿Ven por qué yo digo que no le permitiría a la mujer estudiar? Porque no razonan. La mujer es un ente, es como el lavarropas, vos le apretás y te cumple la función porque vos le has apretado esa”.

El profesor, sin embargo, negó haber discriminado, aunque admitió que “en mis clases doy ejemplos que terminan siendo jocosos y todo el mundo termina riéndose”.