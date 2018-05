El Cartonazo volvió a quedar vacante y ahora se formó un súper pozo por $200.000

Por tercera vez consecutiva ningún lector consiguió reunir los quince aciertos. La ronda arranca mañana, con la nueva tarjeta

Por tercera vez consecutiva quedó vacante el Cartonazo, lo que significa que crecerá considerablemente la expectativa de los lectores de EL DIA, pues el premio para la ronda que viene, que comenzará mañana con la entrega, por parte del diario, del nuevo cupón. El pozo para la próxima oportunidad será de nada menos que de $200.000, una cifra que en muy pocas ocasiones se llegó a poner en juego.

Como sucede cada miércoles, ayer volvió a cerrar un sorteo cargado de ilusión, ya que se entregaban $150.000. Pero ningún concursante se presentó y por consiguiente el juego se declaró vacante.

Esa ya de por sí alta suma de dinero fue el resultado de los pozos de dos semanas que habían quedado sin dueño y ahora, con la suma de los $50.000 que nadie ganó en esta última ronda de la propuesta, se formó un acumulado de $200.000. Automáticamente, esa cantidad de pesos será el premio a disputar la próxima semana.

Cómo participar

Repasemos la manera de participar. Mañana comenzará una nueva instancia del Cartonazo con la entrega de un cartón que, como se dijo, aparecerá en la edición impresa de EL DIA. Cada tarjeta tiene 15 números, entre el 00 y el 89. De sábado a miércoles se publican 10 números en cada jornada y el lector debe cotejar los que le tocaron en el cupón con los que se presentan día tras día. Si al miércoles alguien reunió 15 aciertos, se transforma en ganador.

Quien lo consiga tiene que llamar al 425-0101 y presentarse los miércoles, de 11 a 17 en las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817.

En pocos días, el televisor

El jueves de la semana que viene se sorteará, entre los cupones no ganadores del mes, un televisor de 32 pulgadas. Por eso se recuerda a los poseedores de tarjetas que no las tiren por el hecho de no haber acertado un pozo del Cartonazo; y es que si las completan con sus datos y las depositan en las urnas dispuestas en las oficinas de diagonal 80 Nº 815 y en las receptorías habilitadas en los distintos barrios de la Región pueden obtener, en último día hábil de cada mes, un televisor de última generación.

También una casa

Se acerca la fecha del gran sorteo. El 29 de junio EL DIA entregará una casa y así un lector del diario podrá acceder al techo propio.

También es sencillo participar de este certamen: el domingo se publica la cuponera y los tres cupones necesarios, de la siguiente forma: el lunes el cupón 1; el martes, el cupón 2 y el miércoles, el cupón 3.

Sólo se debe recortar los tres cupones numerados (1, 2 y 3), completarlos con los datos, pegarlos en las cuponeras, colocar todo en un sobre con el nombre, dirección, teléfono y depositarlo en las urnas habilitadas en las receptorías de EL DIA, y en el departamento de Publicidad de EL DIA, Diagonal 80 Nº 821.