Le hicieron juicio al hijo para que se vaya de la casa

Un matrimonio fue a la Justicia para que el “nene”, un treintañero que “no estudia, no trabaja y no ayuda con las tareas del hogar” abandone la vivienda

Primero fueron los pedidos verbales en el seno de la familia, más tarde las cartas de desalojo y al final, una presentación del caso ante la Justicia, que les terminó dando la razón a través de un fallo histórico: Mark y Christina Rotondo lograron así una decisión favorable en los tribunales para que su hijo Michael, de 30 años, “que no estudia, no trabaja y no ayuda con las tareas del hogar”, deje de una vez la casa paterna. Pero Michael quedó descontento con el fallo y no sólo convocó a la prensa a los tribunales, sino que anunció que apelará el fallo judicial.

El caso, que tuvo amplia difusión mediática, se produjo en un pueblo llamado Camillus, cerca de Syracuse.

Ahí viven Mark y Christina Rotondo, quienes recibieron de regreso hace ocho años a su hijo Michael, que hoy tiene 30 años.

La relación con Michael se puso tensa ya que el joven no trabajaba ni estudiaba y tampoco colaboraba con las tareas de la casa.

Al momento en que sus padres lo denunciaron y según el relato del propio Michael, vive en un cuarto de la casa de sus padres y no se hablan.

Durante la presentación en los tribunales Michael Rotondo le dijo al juez que sabía que sus padres lo quieren fuera de la casa que comparten, un inmueble de dos plantas en Camillus.

Con todo, esgrimió sus propios argumentos y dijo que, como miembro de la familia, tiene derecho a contar con un plazo de seis meses antes de dejar el hogar paterno.

Pero Donald Greenwood, juez de la Corte Suprema del Estado, rechazó de plano esa posibilidad. Y el joven dijo que apelará el fallo.

¡TIENES QUE TRABAJAR!

Mark y Christina Rotondo, los padres de Michael, se presentaron ante la Justicia después de que su hijo ignoró varias cartas de desalojo donde hasta le ofrecían dinero y otras ayudas para que se independizara.

Si bien las cartas presentadas en la Corte no dan las razones por las que querían que el hijo se fuera de la casa, en algunos pasajes aportan datos tales como la exigencia de que al menos intente conseguir un trabajo.

“Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de trabajo pobre como tú”, dice en un pasaje una de las carta. “Consigue uno, ¡tienes que trabajar!”.

Otra de las cartas, con fecha del último 18 de febrero dice textualmente: “Michael, aquí tenemos 1.100 dólares para que puedas encontrar un lugar donde quedarte”, y sugiere que si eso no le alcanza puede “vender su estéreo, algunas herramientas y todas las armas que pueda tener para ganar dinero y espacio”.

Michael Rotondo se entrevistó con Donald Greenwood durante 30 minutos mientras la prensa -que él mismo convocó- seguía el caso desde la puerta de los tribunales.

En un momento, el joven se negó a la solicitud del juez de resolver la petición de sus padres, que estaban sentados en silencio cerca de ellos.

Cuando salió de la corte, Michael Rotondo respondió a las preguntas de los periodistas que esperaban afuera y les dijo que ocupa una habitación en la casa de sus padres, que no les habla y que “no está listo para salir de casa”.

Aunque dijo que “tenía un negocio” no dio más detalles, mientras que el juez dio instrucciones al abogado de los padres para redactar una orden de desalojo.

El letrado que representa a los padres, Anthony Adorante, le dijo a los medios que se le daría al hijo desalojado “un plazo razonable” para concretar el deseo de sus padres y que de una vez por todas deje la casa.