Los que cada día cantan mejor

Por MARCELO ORTALE

Quien dijo esto fue Adolfo Bioy Casares que en 1940 escribió “La invención de Morel”, una novela que permitió que un literato se ancipara en ocho años a la ciencia. Ocurre que en ese libro, Bioy describe una isla poblada por seres imaginarios, por hologramas proyectados por un extraño aparato.

Pero hoy los hologramas –las copias casi vivientes- de muchos artistas muertos hace años, salen de gira, llenan los teatros del mundo y recaudan millones de dólares en ventanillas. Así, en agosto próximo llegará al teatro Coliseo porteño el holograma de la soprano María Callas, que inició hace poco su gira artística en el Lincoln Center de Nueva York. La acompañará, en vivo, una orquesta de cuarenta músicos.

Cabría recordar que recién en 1948 el físico húngaro Dennis Gabor inventó la holografía, es decir la producción de imágenes tridimensionales. Esto quiere decir que, cuando el holograma representa a un hombre, lo proyecta y reproduce en el espacio como si estuviera vivo. Gabor recibió el premio Nobel de Física en 1971 por ese invento.

El holograma es una proyección a partir de una luz que atraviesa una placa holográfica, que sería como un negativo fotográfico pero grabado de una forma diferente a la fotografía y proyectado por cámaras. Permite que el objeto registrado en la placa se vea tridimensionalmente en el espacio, como si de hecho estuviera ahí.

Desde el punto de vista literario, a casi ochenta años de haber sido escrita, “La invención de Morel”, mantiene intacta su frescura, como si el punto final de esa obra hubiera sido puesto hace minutos.

Como se ha señalado en esa obra un fugitivo de la justicia se oculta en una isla que cree deshabitada, pero en la que, con el correr de los días, el protagonista descubre a extraños habitantes en distintos edificios. El fugitivo espía a esos personajes, los ve bailar o jugar al tenis. Pero algo muy extraño sucede. Una máquina motorizada por las mareas es la responsable.

La estructura del relato se sostiene sobre hologramas. Se trata de un fenómeno lumínico que era absolutamente impensable en 1940. La novela contiene también una historia de amor, tan bella como desgarradora. El primer lector de Bioy fue, Jorge Luis Borges que -despojado de subjetivismo crítico, que entre ellos no existió a la hora de calificar sus respectivos trabajos, ya que fueron realmente impiadosos uno con el otro- dijo en el prólogo: “He discutido con su autor los pormenores de su trama, la he releído; no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta”. Lo cierto es que Bioy sigue siendo un adelantado y, “La invención”, un antecedente del mundo virtual.

Corresponde recordar que la novela de Bioy inspiró a cineastas. En pleno auge del cine francés, en 1960, el director Alain Resnais filmó “El año pasado en Marienbad”. El guión perteneció al talentoso escritor Alain Robbe-Grillet, que se basó en La invención de Morel, ya por entonces la famosa novela de Bioy Casares, esa “espléndida fantasía de lo eterno” según la calificó César Fernández Moreno.

IMPERIO DE LA IMAGEN

Al analizar en otra oportunidad la figura de Bioy, se reseñó que, por debajo del literato, latía un tímido y obstinado fotógrafo. Su devoción por la imagen ya era anterior a “La invención de Morel”. Según de sus apologistas, Bioy veía en la fotografía un mecanismo para detener el tiempo. Para preservarlo y también proyectarlo.

Sin embargo, muerto en 1999, apenas si pudo entrever el desarrollo notable de la holografía. Recién en 2012, Tupac Shakur , el rapero de mayor venta en el mundo –que había fallecido tres años antes- resucitó en formato de holograma durante el festival de Coachella. Y le seguiría poco después Michael Jackson que, extraído como Lázaro de su última morada, cantó y bailó “Slave To The Rhiythm” en los premios Billboard. Cualquiera puede ir ahora mismo a Google y verlo a Jackson –a su colorido y ágil holograma-, secundado en el escenario por un conjunto de bailarines presentes de cuerpo y alma en las tablas.

Frank Sinatra, Whitney Houston y Elvis Presley después –mejor dicho, sus espectros, sus imágenes vigentes o lo que el público quiera o pueda ver sobre los escenarios-, también se reencarnan en hologramas que llenan las salas teatrales. En abril pasado el renacido Presley actuó en el Luna Park, en un espectáculo denominado “Elvis: live in concert”.

Su viuda, Priscilla Presley anunció días antes del recital: “Los que vengan a los conciertos podrán ver a Elvis tal como era. Quedarán cautivados por su actuación en vivo, no podrán quitar la vista de él. Podrán ver su personalidad, su sentido del humor. Tendrán la sensación de que está ahí de verdad”.

Priscilla agregó: “esto es una verdadera actuación de Elvis. Las imágenes están tomadas de sus espectáculos en Hawai, el especial de 1968 con su vuelta a los escenarios y conciertos en Las Vegas. Los que lo ven ahora están experimentándolo como lo experimentábamos en su día. La gente que no lo pudo ver en su época podrá entender por qué es el fenómeno que es”.

NO TODO ES ORO

Pero no todo es oro en torno a los hologramas artísticos. “Sentí que mi realidad estaba rota…y además me pregunto hacia donde nos llevará todo esto”, fue el comentario de un espectador del recital del Elvis “hologramado” en Buenos Aires. La encuesta periodística realizada en la puerta del Luna Park dio resultados ambiguos: la palabra “increíble”, como elogiosa, era acompañada por otra menos optimista: “tiene algo de aterrador”.

Después de ver a Jackson una twitera estadounidense escribió: “Ese holograma de Michael Jackson me asustó… era genial. Pero también era extraño…”.

Surgen, desde luego, las objeciones éticas relacionada a ponderar si es correcto que un artista fallecido vuelva a trabajar, a someterse otra vez al juicio del público, sin haber puesto de suyo ni arte ni parte. ¿No se trata de una explotación de los artistas difuntos?, fue uno de los interrogantes.

Alguna objeciones morales fueron barridas por fallos de jueces estadounidenses que no opusieron reparos a las “giras” artísticas de los hologramas, por considerarlos, a su modo, con un valor similar al de los videos o filmes.

Lo que parece perdurar, en cambio, en un gran signo de interrogación sobre el futuro de la tecnología, que aparece cada día más infinito, más inabarcable y acaso más descontrolado para el vértigo de una inteligencia humana, perpleja ante la magnitud de sus invenciones

“Las imágenes no viven…” dijo Bioy, pero advirtió que, por las dudas, convendría averiguar si sienten y piensan.