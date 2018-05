"Si los tenemos que matar a todos los matamos": la trama del ataque a la comisaría

Hablan de las armas que iban a utilizar y de cuántas personas debían intervenir en el hecho

Un nuevo mensaje de audio de la red social Whatsapp reveló hoy que los delincuentes que entraron a los tiros a la comisaría de San Justo el pasado lunes para rescatar a un preso estaban dispuestos "a matar a todos" los policías que se hallaban en el lugar.

"Si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar a todos", señalaba uno de los detenidos por el ataque a la comisaría en un mensaje de audio que le mandó a uno de sus cómplices en los momentos previos al ingreso a la seccional 1a.de San Justo, donde finalmente fue herida de gravedad la sargento Rocío Villarreal.

En los mensajes, los integrantes de la banda planifican el crimen y dialogan sobre la cantidad de personas necesarias para llevarlo a cabo, y sobre los autos y las armas que utilizarían.

Además, en uno de los audios que fue enviado luego de cometido el hecho por Ludmila Zahira Bustamante (19 años), quien fue detenida el lunes pasado por planear el ataque para rescatar a su novio, Leandro Aranda, expresa su preocupación porque su pareja no le respondía más los mensajes a pesar de que lo veía en línea.

"No sé qué onda, se puso en línea, nunca me contestó, yo le puse algo sobre anoche pero no le contestó a nadie, ni al hermano, me parece re extraño... ¿se lo habrá sacado la gorra?", se pregunta la joven en referencia a la policía, sobre una serie de mensajes que le envió a Aranda después del episodio.

En tanto, en las comunicaciones previas al ataque, uno de los sospechosos dice: "Sí o sí tenemos que ser cuatro para entrar, porque si no se nos va a complicar".

"Si nos podemos juntar, piola, y si se tira un tiro o no se tira un tiro, joya, y si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar a todos", agrega. Y sigue: "Vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, dentro de lo normal, donde se pinche, se pincha".

En otro audio, otro de los detenidos le comenta a un cómplice: "Yo hablé con ellos más o menos cómo vamos a hacer para separarnos, que ellos se vayan por un lado y nosotros por el otro, y que tengamos los otros coches, vamos a tener que poner la Fox y el Vento". "Si sale así, joya, y si no, bueno, nos re cagamos a balazos y nos vamos", termina.

Otro de los sospechosos habla de las armas que emplearían en el hecho y le dice a otra persona: "...de paso me prestás la pistola de la semana pasada, ¿me acompañás? Rescatamos eso, me pasás un par de pistolas, un par de cargadores y compramos una caja de balas y ya está, ya tengo todo armado, no necesito más nada".

Finalmente, en un segundo mensaje enviado por Bustamante, la chica le comenta a alguien sobre un diálogo que aparentemente mantuvo con otro miembro de la banda: "Le dije 'me siento re zarpada con vos, le debés una banda de plata a mi marido y te re conviene pagarlo en cuotas, si no sabés qué, te saco el Vento, te saco todo y te quedás sin nada'".

"'Vos si tenés que poner el pecho por él, lo tenés que poner y fue, no la tenés que cajetear ni en pedo', le dije, me re saqué, pero no quiero que se me ponga en contra, porque si es así, se da vuelta al toque", termina.

En tanto, la sargento Villarreal continuaba hoy internada en el Centro Médico Fitx Roy, de Villa Crespo, donde esta mañana iba a ser operada por las lesiones que sufrió en su columna vertebral que le impide tener sensibilidad y movimiento de la cintura para abajo.

Por el hecho, además de Bustamante (19), permanecen detenidos su primo Bruno Postigo Marullo (19), Gonzalo Fabián D' Angelo (22), Daniel Alberto Rodríguez (32), otro sospechoso de 30 años y un adolescente de 15.

Según los voceros, D' Angelo y Rodríguez habrían ingresado a la comisaría junto con Postigo Marullo (19) y Bustamante (19) para rescatar al novio de esta última, Leandro Aranda (22), preso por el crimen de un narco que se quedó con 70 kilos de cocaína.