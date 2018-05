Los médicos denunciaron el abandono del Hospital de Niños

En conferencia de prensa los trabajadores profesionales de las distintas áreas volvieron a poner de manifiesto las deficiencias edilicias y la falta de personal. Además retomaron el pedido por un llamado a paritarias

Los médicos y demás trabajadores profesionales del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata nucleados en CICOP y ATE denunciaron esta mañana la grave situación edilicia del nosocomio y volvieron a reclamar por una nueva convocatoria a paritaria y por la falta de personal, las recurrentes filtraciones de agua y la presencia de roedores.

En una conferencia de prensa brindada en el predio hospitalario de 14 y 66 el pesonal puso énfasis en los constantes cortes del suministro de electricidad y las complicaciones causadas por las inundaciones derivadas de las filtraciones a través de los techos.

En ese marco pidieron por la finalización de las obras que se están llevando a cabo "ya que no están garantizadas las condiciones de trabajo".

Asimismo, advirtieron que la presencia de ratones en distintas áreas del nosocomio ponen en peligro a la comunidad del Ludovica.

En ese sentido la delegada de ATE, Eliana Aguirre, expresó que “la situación que atraviesa el Hospital de Niños la venimos denunciando hace muchísimo tiempo, y nuestro límite es este, cuando se pone en riesgo no solamente la vida de los pacientes, sino también las condiciones laborales”.

"Cuando discutimos condiciones de trabajo discutimos la falta de personal, y uno de los sectores donde mas hace falta personal es el área de limpieza, que es uno de los reclamos que también venimos poniendo de manifiesto”, planteó.

La escasez de personal en las distintas áreas fue otro de los temas que urgen en el Ludovica. Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP, dijo que “lo que hoy está sucediendo es inédito: no conseguimos personal para cubrir los puestos vacantes, para cubrir nuestras guardias descubiertas”.

Y aclaró que esta situación tiene dos grandes orígenes: “uno los muy bajos salarios y otro las malas condiciones en las que realizamos nuestro trabajo”.

En cuanto a las paritarias continuaron con el reclamo por una nueva convocatoria por parte del gobierno de María Eugenia Vidal.

Ariel Longuinho, delegado de CICOP, sostuvo que “el sistema de salud esta inmerso en una situación crítica, y de parte de las autoridades no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos acordado, en paritarias anteriores, distintas mesas de trabajo, una de ellas era infraestructura y hoy no se están llevando a cabo, no encontramos ese espacio de diálogo junto al gobierno".

"Ya estamos a mitad de año y todavía no hemos sido llamado a paritarias, lo que evidencia el poco interés del gobierno de resolver nuestras preocupaciones”, afirmó.

