Claudio "Chiqui" Tapia defendió a Jorge Sampaoli: "Creo en la honestidad de nuestro técnico"

El presidente de la AFA fue consultado sobre los rumores de acoso



Este domingo por la tarde, en diálogo con TyC Sports, Claudio "Chiqui" Tapia defendió a Jorge Sampaoli tras los rumores de una supuesta denuncia al DT por abuso sexual.

"Creo en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. Me molesta que digan mentiras porque hay familia atrás. Ya se sabe que esa denuncia no existe. Son cosas que en el final del camino se terminarán dando cuenta de que es todo mentira, no existe", expresó el presidente de la AFA.

Y agregó: "No hay que detenerse en las operaciones. Queremos que empiece ya el Mundial".

Por otro lado, se refirió a la cancelación del amistoso ante Israel y explicó: "Argentina no cobró ningún dinero de Israel. Le quiero pedir perdón a la comunidad. Sigo creyendo que aportamos a la paz, por más que muchos se rían, que digan que me la doy de Ghandi. Hace 70 años que se viven estas situaciones entre Palestina e Israel y nosotros no tenemos nada que ver con eso. El fútbol trasciende fronteras y religiones".

Tapia habló además de la situación mediática que observa de cara al Mundial: "Cuando hay críticas objetivas nos sirve. Cuando hay mala intención, no. Muchas veces dudamos si todos quieren lo mejor para el fútbol argentino".

En esa línea, consideró: "Si todos los días pasa algo que trata de dañar a la selección, evidentemente por algo es".