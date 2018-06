Hallaron en Perú a un argentino que estaba desaparecido hace 15 años

Calificaron de "paciente psiquiátrico" al joven que tenía 15 años cuando empezaron a buscarlo

Un joven argentino que se escapó de su casa de la Ciudad de Buenos Aires en 2003, cuando tenía 15 años, fue encontrado en un pequeño barrio de Lima, Perú, por una mujer que se acercó a darle unas monedas ya que éste se encontraba en situación de calle, informaron hoy fuentes de la Cancillería.

El joven, identificado como Ariel Alberto Nacer “es un paciente psiquiátrico”y “el Consulado en Lima lo está asistiendo y conteniendo, ya que su situación de salud es delicada”, señalaron a Télam las fuentes.

“Los funcionarios del Consulado (argentino en Lima) están intentando recabar la mayor información posible sobre su situación actual y sobre su historia personal y familiar, y hasta el momento sólo pudieron comunicarse con un medio hermano, de 18 años”, agregaron las fuentes.

Asimismo, señalaron que “la búsqueda de paradero que se hizo en 2003 ya no estaba activa y no tiene ningún tipo de restricción por parte de Interpol, Dirección Nacional de Migraciones o Renaper”.

Por ultimo, las fuentes precisaron que el Consulado le proporcionará al joven “asistencia psiquiátrica” y que “una vez estabilizado, él debe consentir ser trasladado a la República Argentina”.

Por su parte, Florence Arce Ross, la mujer que encontró al joven pidiendo dinero en el barrio San Borja de la capital peruana, aseguró en declaraciones a C5N que cuando lo vio “por su lenguaje corporal, me di cuenta que no era agresivo, estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara”.

Arce Ross relató que se dio cuenta de su acento y lo llevó a la policía porque parecía que tenía problemas de salud, “es un chico que no puede atar una oración, responde con monosílabos y no recuerda nada”.

La mujer contó que luego lo llevó al consulado argentino y se enteró de que era un joven que “aparentemente se escapó de su casa cuando tenía 15 años” y que “su mamá tiene problemas de salud mental y no tiene papá; tiene ademas tres hermanos de distintos padres, pero el único que contestó fue el menor de ellos que apenas tiene 18 años”.

“A Ariel alguien lo trajo de Buenos Aires a Lima, parece que después estuvo viviendo con una mujer trans que murió el año pasado, pero juntos fueron al consulado hace dos años a realizarse un nuevo documento de identidad”, afirmó la mujer, que aseguró que obtuvo esos datos de vecinos del barrio Sao Borja.

Arce Ross aseguró que en la sede policial lo ayudaron a bañarse, le dieron asistencia sanitaria y le consiguieron ropa, y señaló que el joven, que tiene una enorme cicatriz en la frente, no recuerda cómo se la hizo, ni su apellido, ni su historia.