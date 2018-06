Buscan rescatar las voces de quienes pelearon en Malvinas

Se inaugura hoy en La Plata el Archivo Oral de las Memorias de Malvinas, una iniciativa de excombatientes con apoyo de la UNLP

Al cumplirse hoy 36 años del final de la guerra, el Instituto Malvinas conmemorará la fecha con la inauguración de un proyecto largamente soñado que comienza a hacerse realidad: el Archivo Oral de las Memorias de Malvinas. Se trata de un registro de entrevistas audiovisuales que aspira a reunir las historias y experiencias de más de 10 mil ex combatientes con el fin de facilitar la documentación, el estudio y la interpretación del conflicto mediante el acceso público a su contenido.

Fruto de una propuesta que el Centro de Ex Combatientes de La Plata le presentó al gobierno nacional pocos años después de concluida la guerra, el Archivo Oral de Malvinas recién comenzó a gestarse hace dos años. Y si bien el trabajo arrancó en el Museo de Malvinas que funciona en el ex predio de la ESMA, ahora tendrá sede en nuestra ciudad.

El espacio físico donde funcionará el Archivo Oral es la sede del Instituto Malvinas, ubicado en las viejas instalaciones de la Décima Brigada de Infantería Mecanizada (diagonal 80 entre 41 y 42). No obstante el material testimonial estará disponible también en una medioteca a la que se podrá acceder por internet.

“Si bien los testimonios reunidos hasta ahora corresponden a ex combatientes de La Plata, la intención no es limitar el proyecto al ámbito de nuestra ciudad ni a las voces que coinciden ideológicamente con el CECIM. Aspiramos a incorporar los testimonios de los más de 10 mil ex combatientes que viven actualmente en el país, la mitad de ellos en territorio bonaerense. Porque lo cierto es que nuestra provincia fue la que más combatientes aportó, después de Corrientes y Chaco”, explica Rodolfo Carrizo, miembro directivo del Instituto.

“Los testimonios tienen una duración de entre una hora veinte y dos horas, y abarcan todo el recorrido de cada entrevistado, desde su reclutamiento hasta la actualidad, porque entendemos que para los ex combatientes la guerra sigue en el campo de las ideas”, detalla Martín Carrizo, uno de los coordinadores del Archivo, al explicar que su propósito “no es construir un anecdotario de la guerra, sino indagar sobre ciertas realidades que aporten material sobre ese momento histórico para su estudio e interpretación”.

Durante la inauguración del Archivo Oral -prevista para las 14 en la sede del Instituto- se presentarán tres libros digitales de acceso libre que compilan proyectos de investigación, experiencias de viaje y trabajos de diversos autores sobre Malvinas. Se trata de ”Malvinas y Atlántico Sur: estudios sobre soberanía”, “Malvinas en clave de Derechos Humanos” y “Viaje Malvinos”. Su descarga ya está disponible en el sitio http://institutomalvinas.ing.unlp.edu.ar/publicaciones/.