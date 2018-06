Valeria Bertuccelli desestimó las disculpas de Ricardo Darín

La actriz fue consultada al respecto en medio del tratamiento del aborto legal en el Congreso

Valeria Bertuccelli decidió revelar en las últimas horas que vivió una mala experiencia, y que había sentido destrato, mientras trabajaba con Ricardo Darín en una obra teatral. Asimismo, expresó su tristeza porque eran amigos y le pidió que le realice una disculpa pública.

El actor se dio por aludido y durante la tarde dio una entrevista a Intrusos. Allí opinó: "Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar aunque no comparta los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar y pidió públicamente mis disculpas, le pido disculpas en todo lo que me concierne. Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de las cosas que denuncia no significa que no quiera que esté tranquila, por ella, por su familia y por Gaby (Fernández Capello, "Vicentico", su marido), que es una persona maravillosa y me preocupa muchísimo lo que pueda estar pensando en este momento".

A pesar de su palabra, el conflicto continúa. Hoy la actriz fue abordada por la prensa mientras participaba de la movilización por el aborto legal mientras en el Congreso era tratado el proyecto de despenalización, que finalmente obtuvo media sanción.

Cuando un cronista le preguntó sobre las disculpas de Darín, Bertucceli respondió: “Eso no es el tema hoy, hoy hay un tema histórico, muy groso, al que estamos todos atentos”.