Sancionan a papelera por el vuelco de líquidos en el arroyo El Gato

Inspectores de la Autoridad del Agua -ADA- procedieron, ayer, a la clausura de la Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense a raíz del incumplimiento de los parámetros de vuelco establecidos por el Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires.

El organismo recordó que Unión Papelera Platense se había comprometido a ejecutar un plan de contingencia para seguir funcionando sin afectar las fuentes laborales.

La iniciativa preveía una serie de modificaciones técnicas en la actividad fabril respecto al tratamiento y vuelcos de efluentes.

También contemplaba el plan de contingencia que la industria mantuviese en funcionamiento solo una de sus líneas productivas, destinada a la fabricación de papel “tissue”.

Tras el monitoreo de la situación, que incluyó análisis de muestras de efluentes y del agua del arroyo El Gato, ADA determinó que la papelera incumple los parámetros permitidos. La repartición procedió entonces a suspender el permiso de vuelco provisorio al tiempo que ratificó la clausura preventiva dispuesta por la Resolución N° 144/18, “dado que el riesgo al medio ambiente no ha sido salvaguardado”, se explicó.

No contamina pero afecta

La Autoridad del Agua le está exigiendo a la papelera que “ponga en orden” sus tres líneas de producción, y se apuntó, en particular, a la que en el último tiempo producía vuelcos de color violeta.

“Hasta que eso no deje de suceder no podemos habilitar la industria. Y no es porque ese colorante violeta sea contaminante del ambiente sino porque el líquido que arrojan hace que el sol no llegue al curso de agua normalmente y eso afecta la flora y la fauna del arroyo”, remarcaron fuentes del organismo de control de los recursos hídricos de la Provincia.