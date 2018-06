Súper agrietados: los Rial, (más) divididos por el aborto

Morena se manifestó contra la despenalización separándose aún más de su padre y de su hermana, Rocío, dos militantes activos por la legalización

| Publicado en Edición Impresa

Lejos de recomponerse, la familia de Jorge Rial sigue sumando diferencias y, la semana pasada, se mostraron irreconciliables en sus opiniones respecto al aborto, con Morena -y su novio- bregando contra la despenalización, mientras que su padre y su hermana menor, Rocío, apoyaron la lucha de las mujeres que reclaman por la legalización.

La nueva disputa se dio, claro, en las redes sociales, básicamente, a través de historias de Instagram.

“Gracias a que una señora no abortó, yo estoy viva. Vamos por más, mi amor, que las gilas sigan hablando #salvemoslas2vidas”, escribió More Rial esta semana, arrobando a su novio, Facundo Ambrosioni, quien, días atrás, había dado una larga declaración en la que se manifestó en contra de la despenalización.

“Quiero comentarles que yo tengo a esta mujer a mi lado, acompañándome, apoyándome día a día, luchando a la par mía, gracias a una mujer que no abortó. Y le agradezco porque realmente Morena tiene un corazón de oro y unas garras de leona, es luchadora de vida”, había dicho el joven cordobés de 17 años. Y agregó: “¿Todavía seguís pensando que no hay formas de prevenir un embarazo y la solución es realizar un aborto? (…) No es progre pedir por el aborto, sería progre que intentemos preservar las dos vidas. Si pedimos por abortar, también deberíamos no exigirle a un hombre que se haga cargo de un hijo”.

Del otro lado se ubicó su hermana, Rocío, la menor del clan Rial, quien, como dejó registrado en sus historias de Instagram participó activamente de este reclamo y estuvo, junto a un grupo de amigas, frente al Congreso, mientras los diputados esgrimían sus argumentos en el recinto.

“Yo, cuando veo la cantidad de estupideces que siguen saliendo de la boca de este tarado”, le contestó a su cuñado, sin mencionarlo, con un emoticón de Homero Simpson, la menor de las hijas del periodista.

Orgulloso de ella se mostró el “Intruso”, quien, en su programa, hizo referencia a su hija y a su militancia, distanciándose aún más de More.

“Acaba de llegar a la plaza mi hija @rochi_rial con sus amigas y me mandó emocionada este video. Su primera marcha. Su compromiso me conmueve y me llena de orgullo. Se está ubicando del lado correcto de la vida”, escribió el animador de América, y continuó: “Mi hija junto a sus amigas. Bancando los trapos. Comprometidas. En la calle. En su primera marcha. Estoy orgulloso de ellas. Son el futuro. Son el presente”.

Recordemos que en medio del conflicto que Morena tiene con su papá, Rocío salió a defender a su padre y le pidió a su hermana que dejara de decir “estupideces” y que se calmara. En respuesta, la aspirante a cantante le dijo: “Vas a ser un sorete como tu padre”.

“Acaba de llegar a la plaza mi hija @rochi_rial con sus amigas. Su compromiso me conmueve y me llena de orgullo.

Jorge Rial, periodista