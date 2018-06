Con una protesta familiares pidieron la liberación de Ariel Martínez

Este martes, un grupo se manifestó en la puerta del juzgado ubicado en calle 8 entre 56 y 57 para pedir por la liberación de Ariel Martínez.

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense, la mamá del hombre privado de su libertad explicó: "Me encadené porque hace 29 días mi hijo está detenido por un homicidio en el que no estuvo en el lugar".

Y agregó: "Pedimos que investiguen la causa. Tenemos una audio que entregamos a la fiscal que cuenta todo y ella no lo escuchó. No llamó a declarar a los testigos que teníamos, no hizo nada".