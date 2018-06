Nahuel Pennisi: “Me gusta que me reconozcan por lo que hago y no por lo que soy”

Hace folclore moderno, fresco y personal, y toca la guitarra con una técnica particular. Es un músico no vidente, de 27 años, que la está rompiendo en la escena nacional. El sábado, en La Plata

| Publicado en Edición Impresa

María Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

Nahuel Pennisi (27) asegura haber “cumplido un sueño”, convertido en uno de los grandes referentes del folclore contemporáneo, con su dulce pero potente voz y su forma tan particular de ejecutar la guitarra. Este sábado, el ganador de dos premios Gardel consecutivos, debutará en el Coliseo Podestá, en donde presentará “Feliz”, su último álbum, aunque también mostrará canciones anteriores y otras perlitas prestadas de autores como Silvio Rodríguez y El Flaco Spinetta, entre otros.

Oriundo de Florencio Varela, tenía tres años cuando sus padres -músicos dedicados a otra cosa- le pusieron un bajo en sus manos, con el que se relacionó como pudo, “sin saber que se tocaba al revés”, acostado y hacia la derecha, como hoy toca la guitarra, el instrumento que llegó “para tapar el vacío” que el robo de aquel primer bajo le había dejado.

En aquel entonces, escuchaba lo que escuchaban sus padres, generalmente rock, pero de más grande descubrió el folclore y se enamoró. “Lejos de ser una herencia, lo encontré a través de la radio y lo elegí. Estoy muy orgulloso porque era muy chiquito, tenía nueve años, y hoy lo siento como propio”, cuenta, en diálogo con EL DIA.

Durante años vivió con la incertidumbre de querer saber si podría vivir de la música, ese deseo que lo motivó a perfeccionar una técnica que, asegura, “sigue desarrollándose hasta el día de hoy”, a base de prueba y error porque, cuenta, “no hay nadie que toque la guitarra como yo, por eso, tuve que escuchar todo lo que tenía que aprender y llevarlo a mi forma”, algo que no fue fácil pero tampoco imposible.

“Después apareció el capítulo de la calle”, tira, orgulloso de su pasado como artista a la gorra en la peatonal Florida, una especie de “radio en vivo”, en la que había que interpretar de todo “pero más lo que me gustaba a mí”. Para Nahuel, lo importante es eso, “que siempre podamos hacer lo que nos guste, y no conformar a la gente con lo que está bueno o en onda”.

El “capítulo de la calle”, como él le dice, fue fundamental en su vida porque, al no tener espacios donde tocar, “sentía que era la forma de aprender musicalmente y crecer, para poder ser alguien a través de la música”. Por eso agradece aquellas jornadas de mucho frío y mucho calor a la intemperie, esos viajes de Florida a Constitución, y de Constitución a Florida ida y vuelta que le dieron la señal que él necesitaba.

“Buscaba, sin apurarme, poder creer que me podía dedicar a la música. Y cuando me di cuenta de eso, fue un alivio para mí y para mi familia porque fue descubrir mi propio camino”, confiesa.

Después vinieron presentaciones elogiadas en Cosquín, el padrinazgo artístico de Luis Salinas, un tour por México en donde colaboró con artistas como Sin Bandera, Belinda y Juan Gabriel, conciertos por nuestro país y, entre otros hitos, colaboraciones con Chango Spasiuk y Teresa Parodi, quien, generosa, lo llevó a una reunión que ella tenía con Sony para que lo conozcan, que terminó con él firmando para el gigante discográfico con el que editó sus dos discos, “Primavera” (2016) y “Feliz” (2017), ambos galardonados con el Gardel, en las últimas dos ediciones.

“Pasar por todo esto es un sueño cumplido, es un desafío poder llevar adelante todo esto, es muy fuerte”, sostiene Nahuel, agradecido por el respaldo de la firma aunque se empeña en aclarar que “la música para mí siempre tuvo el mismo valor, me gustó por igual tanto antes de ser profesional como ahora”.

Moviéndose con libertad y frescura entre otros géneros, que le han permitido encarar proyectos y presentaciones junto a referentes de otros estilos como Lali Espósito, Ángela Torres, Carlos Vives, Fonseca y Niña Pastori, entre otros, remarca Pennisi que lo que le interesa es mantener su esencia, “siempre tratar de ser yo, en todos los lugares donde voy, y que sea eso lo que hable por mí”.

A pesar de haber cambiado su estilo de vida, sobre todo por la exposición que, asegura, “a veces es difícil de manejar”, le gusta mostrarse tal cual es, a través de las redes sociales, en donde tiene una participación activa y para nada superficial. “Trato de que las redes reflejen mi realidad, no me gusta publicar fotos porque sí, siempre busco que las imágenes transmitan lo que vivo, para estar más cerca de la gente, que es lo que busco con la música”.

Se mueve, Pennisi, en un delicado pero necesario equilibrio, según sostiene, en el que amén del reconocimiento busca cuidar la esencia, entendiendo que al fin y al cabo “todo empieza y todo termina en la música”. Ahí está la verdad.

En este sentido, asegura que el hecho de ser no vidente, algo que lleva con naturalidad desde que nació, “tuvo que haber roto prejuicios y banderas de gente que, sin conocerme, quizás tenía un preconcepto”, sin embargo, nunca le afectó el qué dirán. “Estoy contento que se me reconozca por lo que hago y no por lo que soy, yo soy músico y estoy contento que se me conozca por eso”.

Admite que nunca se propuso ser un modelo ni un ejemplo para otras personas, aunque si eso pasa, como le ha pasado, es bienvenido. “La verdad es que no busco eso, busco vivir normalmente, pero si eso ayuda a los demás es muy hermoso y, obviamente, se agradece”.

Radicado en la Ciudad de Buenos Aires, pero con viajes permanentes a su casa familiar en Varela (“son mis raíces y es muy difícil despegar de ahí”, revela), Nahuel se entusiasma con la idea de seguir descubriendo las posibilidades que la música, naturalmente, le va a ir presentando. Como hasta ahora.

En este momento, sus listas de reproducción saltan aleatorias entre el candombe, la salsa cubana, la música brasileña, aunque también hay lugar para otros estilos con artistas como Stevie Wonder o el grupo local Aca Seca Trío. No le gusta encasillarse aunque, reconoce, “siempre prefiero estar más cerca de la música popular y del pueblo que de otra cosa”.

Para Pennisi, el folclore es lo más importante en su vida, “es mi bandera, y lo que me hace sentir más cerca de la gente”.

“Lejos de ser una herencia, encontré al folclore a través de la radio y lo elegí. Me hace sentir cerca de la gente”

“No busco ser un ejemplo de nada, busco vivir normalmente, pero si ayudo a los demás es bienvenido”