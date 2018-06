Envenenaron a los perros, golpearon a una familia de quinteros y se llevaron todo

Fue de madrugada en 223 y 40. Actuaron entre 4 y 5 ladrones. La Policía detuvo tres sospechosos: hay un chico de 13 y otro de 15

En plena madrugada, el descanso de una familia de quinteros que vive en Olmos terminó en una pesadilla.

Durante algo más de una hora, un matrimonio y sus dos hijos adolescentes, quedaron a merced de una banda de entre cuatro y cinco sujetos -algunos de ellos encapuchados- que portando armas de fuego y con violento comportamiento, perpetró un asalto que les dejó un suculento botín.

Este nuevo ataque a quinteros de la periferia platense ocurrió en un predio de plantaciones de hortalizas ubicado en las calles 223 y 40. Más tarde, a raíz de un alerta al 911 la Policía Local detuvo a tres varones acusados por ese hecho. Según se informó, en Ruta 36 y 526 fueron interceptados un hombre de 36 años y dos adolescentes de 13 y 15. Llevaban pinzas, un destornillador, un corta fierro y una maza. Los llevaron a la comisaría séptima.

Según contó a este diario el jefe de familia, Julio Derkacz (52), el grupo de delincuentes, tras golpear a las víctimas y hasta amenazar con secuestrar a su hija de 17 años “para divertirnos con ella”, escaparon. “Se llevaron alrededor de 60.000 pesos, electrodomésticos, algunas baterías de vehículos y mi camioneta Chevrolet S-10 verde militar, modelo 2011 y de patente KCP-615”, detalló.

Derkacz acotó que hasta ayer por la tarde no tenía noticias del rodado ni de las restantes pertenencias.

La odisea para esta familia de quinteros arrancó “cerca de las 2 y media de la mañana”. Según indicó Derkacz, “mi hija se levantó a tomar un vaso con agua, vio a esta banda y me despertó con gritos de terror”.

El hombre saltó de la cama, pero era tarde. “Los tipos ya estaban acá adentro. Antes cortaron parte del alambrado, rompieran una reja del frente y envenenaron a seis perros de los cuales murieron cuatro al igual que un gallo. Les tiraron menudo de pollo con veneno”, explicó.

Luego recordó que “al verme en la casa uno de los ladrones les dijo a sus cómplices `no, acá no es, vamos`. Pero al final se quedaron, me hicieron acostar en la cama boca abajo y me prohibieron que levantara la cabeza”.

Sobrevinieron después los momentos más dramáticos para los damnificados. El quintero reveló que “pedían dinero y amenazando con entrar a la casa de adelante, donde viven mis padres, con serios problemas de salud tras sufrir ambos un ACV”.

“Si no nos das la plata, los desangramos”, amenazó cruelmente uno de los integrantes de la banda.

Inclusive, Derkacz hizo saber que la banda aún teniendo en su poder “cerca de 60.000 pesos, los electrodomésticos y baterías de vehículos”, amagó con llevarse a su hija de 17 años. “Al reaccionar, me dieron un culatazo en la cabeza. A mi mujer le dieron dos culatazos por sus gritos y a mi hijo de 13 años, dos cachetazos”, refirió.