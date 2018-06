Las poesías del abuelo: Piti Fernández canta su árbol genealógico

La voz de Las Pastillas presenta el sábado en la Ciudad “Conmigo mismo”, un proyecto sobre su familia, realizado en familia, y su primer trabajo solista

Piti Fernández regresa el sábado a la Ciudad, pero esta vez no lo hará acompañado de Las Pastillas del Abuelo sino como solista, aunque bien acompañado: la voz de Las Pastillas tendrá detrás en el escenario de la sala de 58 entre 10 y 11, desde las 20, a sus sobrinos Mariano (guitarra) y Juani Fernández (teclados), y a su primo Diego Betancor y su hermano detrás de escena, para presentar su primer álbum solista, “Conmigo mismo”, marcado por el calor familiar.

El trabajo surgió, de hecho, a partir de “un libro que mi abuelo, Francisco Betancor, que trabajaba reparando baterías, escribió amateurmente hace 50 años”, cuenta Piti de paseo por la redacción de EL DIA. Aquel volumen de poemas fue un regalo del padre de Piti a su padre cuando cerró su empresa, y “el editor se copó y le hizo tres ejemplares en cuero y letras doradas para sus hijos: eso es lo que tratamos de emular en el arte de tapa” del disco que lleva, además, el nombre de uno de los textos de Betancor y la poesía de Betancor en “cuatro o cinco” canciones del disco.

El carácter personal marcó la decisión de Piti de realizar el proyecto en paralelo a Las Pastillas: “Tenía canciones para mis viejos, mis hermanos, mi abuelo... y era raro ir a Las Pastillas y decir: ahora vamos a hacer un disco de mi familia”, dice el guitarrista, y “a partir de ese concepto que no entraba en la órbita de Pastillas, fue una lluvia de ideas de cómo hacer eso posible y que sea orgánico”.

Empezaron entonces “a caer ideas: la cabeza está hecha para relacionar y que empiecen a bajar ideas, de eso se encarga la mente. Cuando la dejás fluir, aparece la creatividad”, explica: el sonido fue así mutando de la música pastillera hacia el folk y el country, “porque era lo que me gustaba escuchar de chico”, empapándose de Clapton, Dire Straits y Travelling Willburies, comenzando una exploración de la genealogía sonora que sería completada con un buceo por la genealogía familiar.

Ambas vertientes se encuentran no solo en “Conmigo mismo”, sino en el show resultante, que se verá en la Ciudad y donde Piti se cuelga la guitarra (sin el soporte de la distorsión y el ruido de Las Pastillas, vuelve a sentir “el vértigo de mostrar una faceta más musical: me cuelgo la guitarra y ya es un abismo hermoso, ver cómo la voy a recorrer sin caer en lugares comunes”) para explorar en clave acústica y folk ese álbum, algún tema de la prehistoria de Las Pastillas, temas de compositores compañeros “que me hubieran gustado hacer a mi” y versiones del árbol genealógico de nuestro rock: Manal, Spinetta, Pappo y Charly aparecerán sobre escena en este viaje hacia el pasado. “Estoy tratando de conectar con las primeras raíces del country y el blues, Muddy Waters, Howlin’ Wolf...”, confiesa al respecto Piti.

Ese viaje al pasado es hacia las raíces musicales pero, sobre todo (y si ambas cosas pueden separarse) sanguíneas: “Si es un disco para mi familia, lo hago con mi familia”, explica Piti, quien desde el lanzamiento de “Conmigo mismo” el año pasado pasa buena parte de sus findes con el Clan Fernández viajando en bondi de gira, compartiendo camarines “efervescentes” con sus sobrinos, hoy su banda, “mi vieja, que estuvo en todas las sesiones, y nunca pudo dejar de opinar”, su hermano y su primo, parte importante de la gestación de este álbum de fotos y músicas familiares.

Piti cuenta que quería trabajar con Betancor, productor y guionista, hace años, y que “se nos ocurrió hacer un disco de mi familia a dos años, a lo que tarde. Él lo consiguió en tres lunes, me hizo cumplir horario y sacamos tres temas por sesión”.

“Él tuvo la idea de buscar temas cruzados: de mi sobrino a mi, de mi primo a mi tía... Un árbol genealógico cantado”, dice Piti, “y él tuvo la idea de buscar, para completar el repetorio, en el libro del abuelo. Y como él lo curtió más al abuelo, se puso en la piel del abuelo para escribir algunos estribillos, escribió como si el abuelo estuviera muy presente, como un médium, porque las poesías eran más bien cortas: ese fue un acto medio psicomágico, alucinante, muy Jodorowsky”.

“Ahora que estoy medio jorodowskiado, te diría que seguro que mi abuelo fue una influencia sobre mí, es un antecedente de poesía que hay en la familia”, sigue Piti citando al chileno y su disciplina, mezcla de tarot, chamanismo, psicología y teatro que pretende sanar a partir de puestas en escena mágico-simbólicas capaces de modificar el inconsciente. Una rama de la psicomagia, la psicogenealogía, explora cómo ciertas cuestiones se transmiten de generación a generación, y promueve para descubrirlos la realización de árboles genealógicos. Hay mucho de genealogía, y de psicomagia, en “Conmigo mismo”.

Y, desde ya, hay también un homenaje a ese patriarca, a esa pilar de los Fernández-Betancor que enseñó a los más chicos los placeres de la narración.

“Mi abuelo nos contaba cuentos de chicos donde los héroes eran la familia: yo era Ojo de Águila, mi primo era Pluma de Oro...”, recuerda Piti, quien tomó la posta no solo como artista sino como narrador familiar, en más de un sentido: “Hubo toda una camada de sobrinos que no lo vivieron a él, y entonces yo les empecé a contar esos cuentos, y les puse nombres como Mariano Puños de Acero y Juani El Alemán, que hoy tocan conmigo”.

Francisco, sin embargo, era “más melancólico” que Piti en su lírica y su forma de vivir, dice el músico. “Pero de a poco voy creciendo y voy entendiendo por qué, al ver algunos desmadres del universo...”.

