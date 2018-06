La U sigue en baja y volvió a perder

| Publicado en Edición Impresa

Universitario cayó como local por 34 a 14 ante San Carlos por la 10ma fecha del torneo de Primera A. El conjunto “Albinegro” no puede cortar la sangría de derrotas y sigue sin poder salir del fondo de la tabla.

Esta vez ante el “Carcelero” no tuvo una buena tarde. Sus errores en defensa fueron determinantes para el resultado final. Desde el inicio la U mostró actitud, se plantó bien arriba en el terreno para asfixiar a su rival y golpeó temprano con el try de Fernández. A partir de allí no pudo sostener el ritmo y el conjunto de Pablo Nogués se hizo fuerte en las situaciones de contacto.

En complemento la U se acercó en el tanteador, pero los problemas en la marca, le complicó el juego. El conjunto visitante, liquidó el pleito con dos intercepciones que finalizaron en try y ya sobre la hora, San Carlos puso el 34 a 14 final y sentenció el partido.

La U volverá a jugar en dos semanas cuando visite a Banco Nación.