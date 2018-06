La mamá de Messi discutió con una supuesta ex amante de su hijo

Durante una entrevista que daba la mediática, la mujer decidió explicar la situación

Este lunes, Macarena Lemos estaba como invitada en el programa de Los Ángeles de la Mañana cuando recordó una supuesta relación con Lionel Messi y un cruce con Cecilia Cuccittini, mamá del futbolista, en Rosario.

"A los dos años, me la cruzo en un supermercado de Rosario con mi mamá y mi tía. Me estaba siguiendo con un teléfono filmándome. No sé por qué, nunca supe por qué. Me re increpó y me dijo de todo. Me re puteó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo", explicó Lemos.

Y agregó: "Medio que me amenazó así que hice una denuncia porque mi familia vive allá en Rosario. Yo tengo que cuidarlos y no sé qué poder pueden llegar a tener. No pasó más nada".

Celia, al tanto del vivo, pidió dar su versión y relató a través de mensajes que leyó Ángel de Brito: "Jamás la corrí con una sartén. La madre se acercó me dijo: 'Hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos'. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta. Le dije: '¿Sos vos la que se hizo famosa por decir que que era novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventar'. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui".

La historia continuó: "A los días me llegó una citación a la que jamás fui y tengo muchos testigos de ese día. Te imaginás que habiendo mucha gente que me conocía ese día, no voy a hacer semejante papelón".

Finalmente, como Lemos seguía hablando del tema, Celia envió un audi: "Mirá si yo me voy a acercar a ella. ¿¡Quién es?! Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto así que que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella. No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!".