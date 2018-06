VIDEO.- Después del show que hizo Maradona, así se lo llevaron del estadio

Todos quieren una foto con Diego Maradona. Por eso en el estadio donde Argentina enfrenta en un choque clave a Nigeria el Diez se roba todas las miradas y hace su propio show antes y durante el partido.

El ex astro del fútbol mundial se volvió a sentar en un palco y desde allí sigue las alternativas del vibrante cotejo de la Selección. En la previa muchos le pidieron tomarse una foto y hasta bailó con una nigeriana, pero una vez que la pelota empezó a rodar empezó a vivirlo como un hincha más. Grita, se lamenta y hasta lo tienen que sostener de la cintura para que no se caiga del sector desde donde sigue las alternativas del trascendental choque. Es que Diego sabe lo que se juegan dentro del campo de juego y en su venas corre sangre mundialista.

Una vez consumada la victoria, se viralizó un video en el que se lo ve a Diego siendo retirado del palco con algunas dificultades. Más tarde se conoció una foto en donde está siendo atendido por personal médico. Es que sufrió por demás con la Selección y el cuerpo parece que le pasó factura.

Las fotos y los videos de un Maradona auténtico.

Maradona is living his very best life. pic.twitter.com/6uct0frsYJ