Jornada a media máquina en la Ciudad: sin clases en las públicas y asuetos por el Día del Estatal

En conmemoración de su día, hoy no habrá administración pública municipal, provincial y nacional

La Ciudad vivirá hoy una jornada atípica para un miércoles, ya que por el Día del Empleado Estatal no habrá administración pública en ninguno de los tres niveles: municipal, provincial y nacional. Según se anticipó, tampoco se dictarán clases en las escuelas públicas, aunque transcurrirán con normalidad en los establecimientos educativos privados.

Si bien por estas medidas la Región funcionará “a medias” (a excepción de la localidad de Ensenada, que no adhiere al asueto), en La Plata se garantizó la recolección de residuos y los Bancos de la órbita oficial (Provincia, Nación y Ciudad) funcionarán de manera normal.

Como se sabe, el 27 de junio, según la ley nacional 26.876, es el Día del Trabajador del Estado y la Provincia adhirió a la resolución con su propia normativa, la 14.600.

De acuerdo al artículo 2º de la ley, sancionada en 2013, el 27 de junio es “día de descanso para los empleados de la administración pública provincial, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Al tratarse de una jornada no laborable en el ámbito estatal, tanto en los organismos provinciales como nacionales, no atenderán al público, por caso, las oficinas de IOMA; la Arba; IPS y la Anses, entre otros.

En ese marco, desde la Dirección General de Cultura y Educación se anticipó que hoy no habrá clases en las escuelas que dependen de la administración provincial en todo el territorio bonaerense, y retomarán las actividades escolares en la jornada de mañana. Para miles de alumnos será, entonces, el segundo día sin clases en la semana, después del paro que protagonizaron los docentes nucleados en el Frente Gremial, en el marco de la huelga nacional convocada por la CGT.

Como ocurrió otros años, donde la actividad sí se desarrollará con normalidad será en los Tribunales de la Provincia, debido a que el asueto para ese sector rige cuando se conmemora el Día del Empleado Judicial, explicó un vocero del máximo tribunal bonaerense.

Algo similar sucede en el ámbito universitario, donde las clases se dictarán con normalidad en colegios y facultades. “El asueto es para los alcanzados por el régimen de la administración central. Nosotros tenemos nuestros propios convenios colectivos y también nuestros propios días del docente y no docente”, aclararon, por lo que el día será normal en toda la UNLP.

En tanto, que desde la Municipalidad de La Plata, que también adhiere a la celebración, explicaron cómo funcionarán los servicios públicos durante la jornada: el servicio de recolección de residuos habituales domiciliarios y de residuos reciclables (bolsa verde) se desarrollará con normalidad, lo mismo que el servicio de barrido y limpieza.

Por otro lado, se informó que el sistema de Estacionamiento Medido funcionará de manera habitual y que la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano del municipio recibirá denuncias a través de la línea de reclamos 147.

Asimismo, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la comuna dispondrán de guardias las 24 horas, al tiempo que el SAME trabajará con total normalidad por medio de la línea 107.

El Cementerio Municipal estará abierto al público en el horario de 7 a 18 y habrá guardias administrativas de 8 a 12 para los servicios de cochería.

Al mismo tiempo, se informó que se detalló que el Mercado Central trabaja, aunque sin empleados administrativos, y el Regional lo hará normalmente.

A su vez, la República de los Niños estará abierta con normalidad.

BERISSO Y ENSENADA

Por su parte, la Municipalidad de Berisso informó que con motivo de celebrarse el “Día del Trabajador del Estado”, el Municipio decretó día no laborable para la administración pública municipal. Y explicaron que los servicios funcionarán según el siguiente esquema: sobre la recolección de residuos habituales y no habituales, se adelantó que no habrá servicio de recolección. En cuanto a la atención en el Cementerio Parque, el área administrativa atenderá al público de 8:00 a 12:00 horas, y las instalaciones permanecerán abiertas de 8:00 a 18:00 horas. En tanto, en las Unidades Sanitarias funcionarán las guardias de enfermería de 07:00 a 23:00 horas. Por otra parte, el área de Defensa Civil confirmó que trabajará de forma cotidiana.

En Ensenada, en tanto, aclararon que todos los servicios funcionarán con normalidad porque, según señalaron desde la localidad ribereña, “se celebra el Día del Trabajador Municipal el 8 de noviembre”.