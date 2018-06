Sorpresivo viaje de Vidal a Roma para ver al Papa con la cuestión social en la agenda

Se verá hoy con Francisco, en medio de la difícil situación económica y el aumento de la pobreza que vaticina la UCA

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora María Eugenia Vidal viajó sorpresivamente a Roma, donde hoy a las 17 (hora de nuestro país) tendrá un encuentro con el Papa Francisco, según pudo averiguar este medio. El viaje de la mandataria bonaerense, que está acompañada de Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social de la Nación) y Federico Salvai (su jefe de gabinete), se manejó con total hermetismo, por lo que se saben pocos detalles del mismo.

Pese a ello, se espera que en la audiencia Vidal le plantee al Sumo Pontífice la problemática de situación social del país y la provincia de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta los nombres de la reducida comitiva.

También se cree que tocarán otros temas como la lucha contra el narcotráfico, una de las banderas de campaña de la Gobernadora. Asimismo también tratarían la problemática de las mafias y el trabajo para prevención y atención de adicciones.

Cabe resaltar que si bien la relación de Francisco con el presidente Macri no es de las mejores, con Vidal mantiene estrecho vínculo ya que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires cuando Bergoglio era Arzobispo. Según se supo, tras la reunión, la comitiva retornará a nuestro país.

El encuentro se concretará en medio de una situación económica compleja, cuando la Universidad Católica Argentina está anticipando un aumento de la pobreza producto de la devaluación y la corrida cambiaria.

También, en medio del debate por la legalización del aborto, un proyecto fuertemente rechazado por la Iglesia y que promovió el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien el viaje habría sido cerrado a principios del mes pasado por Salvai, terminará coincidiendo con un fuerte pronunciamiento de los curas villeros sobre la situación social del país.

Los sacerdotes, si bien tienen buen diálogo con Vidal, cuestionaron la violencia institucional que se registra en el área metropolitana.

Los curas Pepe Di Paola, párroco de La Cárcova, de San Martín); Lorenzo “Toto” de Vedia y Carlos Olivero, de la Villa 21-24; Basílicio Britez, de Villa Palito (San Justo) Nicolás Angelotti, de Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de marco (La Matanza) Juan Isasmendi; Eduardo Casabal e Ignacio Bagatini de la villa 1-11-14, difundieron el documento crítico al gobierno el viernes último.

“En primer lugar recordamos que el concepto amplio de seguridad no sólo tiene que ver con los daños físicos o el atentado contra las pertenencias propias y la propiedad privada. Es inseguridad no tener vacantes en una escuela; no poder acceder a servicios de salud adecuada, no tener oportunidades”, indica el documento.