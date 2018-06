El titular del Concejo hizo llorar a edil del PJ y lo denuncian por violencia de género

El presidente del cuerpo descalificó con dureza a Tolosa Paz y la oposición lo acusó de “misógino” y “maltratador verbal”

| Publicado en Edición Impresa

El Concejo Deliberante local volvió a ser ayer escenario de una fuerte polémica, desatada por las críticas que el presidente del cuerpo, Fernando Ponce, lanzó contra la edil opositora Victoria Tolosa Paz, quien, luego de contestarle rompió en llanto en pleno recinto y anunció más tarde que se presentará en la Justicia para denunciarlo por “maltrato” y “violencia de género”.

El episodio, que recibió la condena de todos los sectores de la oposición, se desató en medio de las críticas a los dichos del concejal radical Raúl Abraham sobre que las universidades del Conurbano bonaerense fueron creadas por el gobierno anterior para “currar”.

Fue entonces que la edil del bloque de Unidad Ciudadana Victoria Tolosa Paz consideró un acto “antiético” que el titular del cuerpo no le permitiese exponer en el recinto un proyecto presentado en ese sentido.

“Antes de decirme antiético, fijate con quién estás casada”, gritó primeramente Ponce desde su estrado. Luego pidió bajar a su banca y desde allí abundó: “La concejal me dice antiético cuando está casada con el ex secretario de Medios del kirchnerismo (José Albistur)”.

Y siguió: “Tiene el tupé de saludar por el día del periodista cuando el anterior gobierno fue condenado por no dar pauta oficial a un medio nacional. Tampoco se presentó a declarar en la Justicia mientras que la concejal sigue sin presentar su declaración jurada”.

Mientras Ponce realizaba estas acusaciones a los gritos, los concejales de la oposición se pararon de sus bancas y abandonaron el recinto en señal de rechazo, aunque luego regresaron para escuchar la respuesta que Tolosa Paz dio a esos dichos: “Si Usted tiene dudas sobre la causa de mi marido vaya a los tribunales de Comodoro Py y lea el expediente, en lugar de hacer acusaciones livianas”.

Visiblemente afectada, y mientras rompía en llanto prosiguió en medio del silencio de todos sus pares: “Agraviarme a mí por la persona con la que estoy casada muestra su machismo y no hace a ninguno de los temas de la Ciudad, de los que yo vengo a hablar acá”.

E insistió con fuerte tono: “Si tiene un problema con mi marido háblelo con él, pero usted no es juez. Yo he hecho mi declaración jurada, no tengo testaferros y pago mis impuestos”. Y se preguntó: ¿A qué nivel hemos llegado que en lugar de hablar de política de la Ciudad hablamos del marido de una concejal”?

Finalmente, lo acusó de un “sistemático abuso de autoridad” desde su estrado, a lo que adhirieron concejales de otros bloques.

FUERTE REPERCUSIÓN

Las palabras de Ponce provocaron no sólo la solidaridad de toda la oposición con Tolosa Paz sino también el llamado al pedido de unas disculpas que nunca llegaron. Además de considerarlo “irrespetuoso” y “machista”, por personalizar un debate y descalificar la postura de una edil por quien es su marido.

Después de la sesión, las ediles mujeres Florencia Rollié (UCR), Virginia Rodríguez (FR), Lorena Riesgo (FpV-PJ) y Ana Castagneto (Unidad Ciudadana) firmaron un comunicado en el que califican al presidente del Concejo de “misógino” y “maltratador verbal” de los concejales. Y advirtieron que responder a la intervención de una concejal con dichos sobre su esposo es “diluir su representación institucional y su rol parlamentario al de “esposa de”.

A LA JUSTICIA

El tenor de la discusión redundó también en que Tolosa Paz anunciara horas después a este diario que hoy realizará una presentación judicial por “maltrato y violencia de género” y Albistur, su esposo, por “calumnias”.

“Ponce miente porque mi declaración jurada está presentada y también porque mi marido no faltó a la audiencia que tenía prevista sino que le cambiaron la fecha. Tampoco es cierto que sea culpable de nada, mi marido sólo está acusado” de un delito.

En un clima más que espeso que ayer se respiraba en el palacio municipal la edil evaluó: “Nos faltaron el respeto a todos, incluso, en privado, concejales del oficialismo me pidieron perdón”.

Las rispideces entre los dos concejales está lejos de vivir su primer capítulo, sino que son recurrentes desde la asunción de la edil, en diciembre pasado.

Tampoco es la primera vez que el presidente del Concejo es llamado a disculparse por parte del resto de los concejales. “Tiene un estilo muy confrontador”, reconocieron fuera de micrófono miembros de un incómodo oficialismo.