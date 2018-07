Se tensa la relación entre Trump y Europa en la antesala de la cumbre de la OTAN

El mandatario estadounidense dijo que le resultará más fácil hablar con Putin (con quien se reunirá el próximo lunes) que con los miembros de la alianza atlántica, a la que volvió a criticar

Donald Tusk (Presidente del Consejo Europeo).- “Querido EE UU, aprecie a sus aliados, después de todo no tiene tantos”

Donald Trump (Presidente de EE UU).-“Tenemos muchos aliados. Pero no pueden aprovecharse de nosotros”

El presidente de EE UU, Donald Trump, inició ayer una gira europea de casi una semana con una nueva oleada de críticas a la OTAN y la Unión Europea (UE), y con optimismo respecto a su primera cumbre con el mandatario ruso, Vladímir Putin, prevista para el próximo lunes en Helsinki.

Un día antes de reunirse en Bruselas con los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica, Trump no dudó en repetir sus habituales críticas a los miembros de esa organización, mientras se mostraba esperanzado sobre el resultado de su reunión con Putin.

“Tengo (en este viaje) a la (cumbre de la) OTAN, tengo al Reino Unido, que está con cierta agitación, y tengo a Putin. Francamente, Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?”, declaró Trump a los periodistas poco antes de embarcar en su avión presidencial Air Force One rumbo a Bruselas.

El mandatario insistió en que todos los miembros de la OTAN deberían aportar al menos el 2% de su producto bruto interno (PBI) a la defensa común, para reducir la carga financiera estadounidense.

“La OTAN no nos ha tratado de forma justa, pero creo que lo resolveremos de alguna forma”, aseguró a los periodistas.

“Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no sólo no llegan a su compromiso actual del 2% (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se hicieron. ¿Se lo reembolsarán a EE UU?”, tuiteó luego Trump, poco antes de aterrizar en la capital belga.

No es la primera vez que Trump exige que los miembros de la OTAN “reembolsen” los pagos que EE UU ha hecho para la defensa común, a pesar de que “así no es como funcionan” las contribuciones a la Alianza, recordó ayer en una conferencia de prensa James Goldgeier, experto en Europa en el Council on Foreign Relations (CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, organización estadounidense sin fines de lucro especializada en política exterior y asuntos internacionales de EE UU).

La visita de Trump a Bruselas llega además en un momento de fuertes tensiones comerciales por los aranceles impuestos al acero y aluminio de la UE, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quiso defender ayer al bloque al aconsejar a Trump que “aprecie” a sus aliados, porque “al fin y al cabo no tiene tantos”.

Trump respondió poco después que EE UU sí tiene “muchos aliados”, pero éstos “no pueden aprovecharse” de Washington con el desequilibrio en la balanza comercial y la contribución estadounidense de “al menos el 70%” en la OTAN.

“La Unión Europea hace que sea imposible que nuestros agricultores, trabajadores y compañías hagan negocios en Europa (...), y luego quieren que los defendamos alegremente mediante la OTAN, y paguemos alegremente por ello. ¡Eso simplemente no funciona!”, escribió en otro tuit rumbo a Bruselas.

Las declaraciones de Trump contrastan con las que hizo la semana pasada la embajadora estadounidense en la OTAN, Kay Bailey Hutchison, quien valoró en una rueda de prensa que “cada uno de los aliados” están aumentando su gasto en defensa y eso ha provocado el “mayor incremento desde la Guerra Fría”.

Al contrario que en su primera cumbre de la OTAN, Trump ya ha reafirmado en el último tiempo varias veces su respeto al Artículo 5 de la Carta, que establece la defensa mutua ante un ataque a cualquier país aliado.

VISITA A REINO UNIDO

Desde Bruselas, Trump viajará mañana jueves al Reino Unido, que está sumido en una profunda crisis política debido a los planes de la primera ministra británica, Theresa May, para un “brexit” (salida de la Unión Europea) suave.

Trump, que se ha posicionado varias veces a favor del “brexit”, recordó ayer que es amigo de uno de los ministros que han dimitido, el ex titular de Exteriores Boris Johnson, y que “quizás hable con él” mientras esté en Londres, pero también evitó criticar a May. “Tengo una relación muy buena” con May, afirmó Trump, y agregó que la cuestión de si debe permanecer en el poder “depende del pueblo” británico.

En su primera visita al Reino Unido, donde se espera que lo reciban con protestas, Trump se reunirá con May y con la reina Isabel II, antes de pasar el fin de semana en Escocia. (EFE y AFP)