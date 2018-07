Empapeló con afiches la Ciudad para encontrar a su perro, que desapareció en Lisandro Olmos

“Coquito” es un cocker spaniel blanco y negro. La familia imprimió mil carteles que pegó en el Centro y en los barrios

Desesperada por la desaparición de uno de sus perros, una familia de Lisandro Olmos decidió “empapelar” la Ciudad y ofrecer una recompensa de $15.000 para recuperarlo.

Así, la imagen de “Coquito”, un cocker spaniel blanco y negro con la particularidad de tener la trompa color marrón, se repite una y otra vez en los afiches de distintas zonas céntricas y también en barrios de la periferia platense.

Hace quince días que José Luis, Luciana y el pequeño Lucio perdieron a la mascota y apuestan a que alguien interesado en el dinero y que sepa algo de ella los llame por teléfono y les dé datos concretos sobre su paradero.

La familia de 168 entre 43 y 44 es dueña de dos perros. Además de “Coquito”, de 5 años, tiene a su madre, “Tita”, de 6 años. Ambos son entrañables en esa casa; compañeros de juegos del nene de 8 años, tranquilos y cariñosos. “Son como otro integrante de la familia, por eso lo extrañamos tanto y lo queremos de vuelta. Algunas personas me dijeron que estoy loco en ofrecer tanta recompensa y me preguntan si la raza lo vale, pero para nosotros tiene otro valor, no el económico”, explicó José Luis, desconcertado y angustiado por la pérdida.

UN VERDADERO MISTERIO

Según contó el vecino, la manera en que desapareció el animal está envuelta en el más oscuro de los misterios. “El 29 de junio el perro pasó por un hueco al terreno del vecino, se metió debajo de una ligustrina muy alta y espesa y nunca más lo volvimos a ver”, relató.

En esa vivienda, concretamente en el sector del patio, donde suelen estar los animales, hay cuatro cámaras de seguridad. José Luis revisó mil veces las filmaciones y lo único que figura registrado es el momento en que el perro se mete en la planta. Es más, las imágenes muestran a “Tita” entrando y saliendo en varias ocasiones de la gruesa mata, pero de “Coquito” ni noticias.

“Fui a buscarlo ahí y no hay señal del perro; hablé con el vecino y asegura que no lo vio en ningún momento. Es muy raro, porque no aparece”, destacó el dueño del cocker.

Los primeros carteles solicitando la colaboración de la gente para poder encontrar a la mascota los confeccionó José Luis de forma casera y los distribuyó por Olmos y El Retiro, las zonas aledañas a su casa. Pero al pasar los días y ver que no conseguía resultados buscó extender la búsqueda, recurrió a una imprenta y encargó 1.000 afiches. Sus amigos lo ayudaron en la tarea de pegarlos en las “carteleras” de la vía pública. En esa suerte de campaña, difundida por todos los barrios, es donde centra ahora todas sus esperanzas.

Hasta el momento, de todos modos, sigue sin haber novedades de “Coquito” porque las personas que se comunicaron con los teléfonos que figuran en los afiches (221-623-8624 y 221-411-9837) no le han dado muestras de saber a ciencia cierta donde está la mascota.