Trump le bajó el tono a sus críticas a May, en una jornada de protestas por su visita

Prometieron avanzar en un acuerdo de libre comercio bilateral, luego del Brexit y la llenó de elogios. También tomó el té con la Reina

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES

En un intento por zanjar la polémica creada por sus declaraciones en una entrevista, el presidente estadounidense Donald Trump colmó ayer de elogios a la primera ministra británica Theresa May, que anunció que sus países buscarán un acuerdo de libre comercio tras el Brexit.

Mientras transcurría la visita, cientos de miles de personas salieron a las calles de Londres para manifestarse contra Trump en inmensas protestas que llenaron las calles de Londres..

Trump y May recorrieron de la mano los últimos metros hasta los podios de su conferencia de prensa en Chequers, la mansión campestre de la primera ministra en las afueras de Londres. “Lo que hagas, está bien”, dijo un Trump conciliador a la premier conservadora tras haber criticado su estrategia negociadora en el Brexit en una entrevista en The Sun, afirmando que imposibilitaba un acuerdo comercial con Estados Unidos, y elogiando a su rival político Boris Johnson. “Esta señora”, añadió, volviéndose hacia ella, “es una mujer increíble que está haciendo un trabajo increíble”. “Es una dura negociadora. He estado observándola el último par de días y es una persona muy, muy inteligente y resuelta”, añadió. “Prefiero tenerla como amiga”, concluyó.

Por su parte, May anunció que ambos países buscarán un “ambicioso acuerdo de libre comercio” tras el Brexit. “Ningunos otros dos países hacen más cosas juntos que nosotros para mantener a sus pueblos a salvo y prósperos”, añadió.

TÉ CON LA REINA

Trump cerró la parte oficial de su viaje al Reino Unido tomando el té con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, antes de viajar a Escocia para una visita privada de dos días. La reina, sonriente, recibió a Trump y su mujer Melania a las puertas del castillo, antes de que el presidente y la monarca pasaran revista a la Guardia Real. Al terminar el día, Trump viajó a Escocia adonde se quedará dos días en su lujoso complejo hotelero de Turnberry. El domingo viajará a Helsinki para una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes. El tema surgió en la conferencia de prensa con May.

“Nadie ha sido más firme con Rusia”, se vanaglorió Trump, saliendo al paso de las sospechas de un entendimiento con Moscú y luego de que el jueves cuestionara a sus aliados europeos en la OTAN a los que calificó de delincuentes y de cuestionar a Alemania por sus compras de gas a Rusia (AFP y EFE)