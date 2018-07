Una jubilada de La Loma fue estafada con “el cuento del tío”

Una vecina que reside en un sector de La Loma sufrió en las últimas horas la estafa que en la jerga callejera se conoce como “el cuento del tío”. Según el testimonio de la jubilada, que esta tarde conversó con EL DIA, un hombre que se hizo pasar por “una persona de extrema confianza” de su nieta y una mujer que asumió el papel de esta última a través del teléfono, fueron quienes orquestaron el engaño.

Todo sucedió el pasado miércoles, cuando la docente jubilada se encontraba en su vivienda de 40, entre 25 y 26 y recibió un llamado de quien aseguraba ser su nieta. En la conversación, la mujer que estaba del otro lado del teléfono le indicó que un hombre de su extrema confianza iba a pasar a buscar el dinero que tenía ahorrado para cambiarlo por divisas norteamericanas.

Las pocas dudas que se le presentaron a la víctima quedaron totalmente disipadas en el momento luego de que su falsa nieta le expusiera una larga lista de detalles personales. Hubo tantas precisiones sobre nombres y demás datos que la jubilada no pensó en otra cosa que entregarle sus ahorros al hombre que golpeó la puerta segundos después de que colgara el teléfono.

Con el dinero en manos del sujeto, a quien describió como una persona de contextura grande y cuya edad oscilaría entre los 40 y 50 años, la jubilada sólo atinó a preguntar cuándo iba a recuperar su dinero. Según relató, el hombre le aseguró que iba a regresar “en un rato”. Luego abrió la puerta de la vivienda y se retiró.

No tardó mucho en darse cuenta de que algo no estaba bien. Unos minutos después de que el individuo se fue, la vecina empezó a comunicarse con su familia pero nunca pudo ya que su línea se encontraba cortada. “Me pasó muchas veces de recibir llamados en el medio de la noche donde me decían en tono lastimero ‘abuela, ayuda’, y yo les cortaba rápido y seguía durmiendo. Pero esta vez fue diferente”, lamentó.