Salieron a luz los reproches en aquella reunión después de la durísima derrota ante Croacia

La caída fue tremenda. Desde lo futbolístico, desde lo anímico y desde lo personal, algo pareció quebrarse dentro del seno de un seleccionado nacional que nunca imaginó lo que iba a suceder luego del traspié ante Croacia por 3 a 0.

Mucho se habló una vez finalizado el segundo encuentro de la fase del grupo D de Rusia 2018. Rumores de reunión, de renuncias y de constantes pases de factura, invadieron las páginas de los matutinos e incluso los minutos televisivos de cada uno de los programa deportivos y aquellos que se sumaron a la fiebre mundialista.

Sin embargo, y hasta la jornada de ayer, se trataba sólo de trascendidos que nunca llegaron a una confirmación.

LA REUNIÓN DEL CONSENSO QUE NUNCA FUE TAL

Menos de una semana pasó del partido final entre Francia y Croacia con victoria de los Galos. Menos de siete días y ya se sabe qué se dijeron en aquella noche del 21 de junio, hace casi un mes, luego del horror de Wilfredo Caballero, el golazo de Modric y la sentencia de Rakitic ante un entregado elenco nacional.

“No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión”, manifestaron los jugadores, encabezados por Lionel Messi y Javier Mascherano. Esas palabras, dirigidas a un atónito Jorge Sampaoli, encontraron la réplica del ex entrenador del Sevilla: “¿Opinión en qué?”, preguntó el casildense. “En todo”, fue la respuesta de los jugadores. “¿Y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo?”, volvió a preguntar Sampaoli. A lo que Messi apuntó especialmente: “Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien”.

En aquella sala, además de los veintitrés jugadores, Beccacece y Lionel Scaloni, estaba presente Claudio Tapia. Lo suyo, como un moderador imparcial, sólo sirvió para dejar aún más en evidencia a un Sampaoli que nunca estuvo a la altura. “Tenés que ceder”, expresó el mandatario.

A partir de allí, se llegó a un arreglo de las partes en el que se intentó “tirar todos para adelante”, en una relación que ya estaba rota y que no podría recomponerse.

De esta manera, quedó demostrado que la eliminación en el Mundial comenzó con una implosión interna que se dio mucha antes del partido ante Francia.

