Rara estrategia: Cubero dice que mediatizó su relación con Nicole “para que baje un cambio”

| Publicado en Edición Impresa

La separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero representa un soplo de aire fresco en estos tiempos de rupturas amistosas y diplomacias “pour la galerie”: la ex parejita no tiene ningún problema en sacar los trapitos al sol y decirse de todo frente a las cámaras, a tal punto que la modelo amenaza con judicializar la situación y el defensor dice que son amenazas vacías y que “solo quiere joderme”. Para los dos, el despechado es el otro.

Lo cierto es que esta guerra es resultado directo de que “Poroto”, que asomaba con un tipo tranquilo y no tenía relación con el medio más allá de alguna campaña publicitaria, se convirtió en un personaje mediático, con romances en las tapas de las revisas y participación constante en la tevé. Y, dice él, esta exposición que ha ganado en los últimos tiempos es parte de una estrategia...

¿Cómo? El defensor dice que se cansó de que Nicky quiera “corromper” su relación amorosa con Mica Viciconte y que por eso decidió contraatacar en los medios en lugar de quedarse callado.

“Me molesta que, en algún punto, quiera provocar alejarme de mi pareja o corromper la relación de mis hijas con ella. Yo con sus parejas no lo hice jamás. Yo entendí cómo son las cosas”, aseguró el futbolista, ante el micrófono de “Confrontados”, y dijo que “esto de exponer públicamente lo que estaba pasando fue para que ella baje un cambio. Muchas veces, lo que pasa internamente uno dice, ‘queda ahí’. Pero como la cosa siguió y no cortaba, lo use como estrategia para que, de alguna manera, se pueda cortar con eso... El bozal legal (que pidió Nicole) va a servir para lo público. Está bueno porque ella también se va a limitar a hablar”, concluyó Cubero, tratando de que la contienda mediática con Neumann termine.

Pero lo cierto, claro, es que a “Poroto”, al borde del retiro futbolístico, tampoco le vino nada mal la exposición...