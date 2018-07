Pampita reapareció tras su renuncia a la conducción de su programa

En una transmisión en vivo se dejó ver con buen ánimo

Este lunes fue un día gris para Carolina Pampita Ardohain, que quedó envuelta en un escándalo cuando, apenas llegada de Rusia, renunció a la conducción de su programa en Telefé.

La modelo no habló al respecto e incluso sus amigas Barbie Simons y Ángie Balbiani, que eran parte del staff, se preocuparon porque no les contestaba los mensajes y no tenían información sobre la continuidad del ciclo.

Pero lejos de parecer afectada por los rumores de crisis con Pico Mónaco e incluso depresión por su mal momento, la modelo realizó hoy una transmisión en vivo por Instagram mientras realizaba una sesión de fotos.

"¿Qué dicen?", preguntó Pampita, recibiendo decenas de mensajes de aliento. "Trabajando, como siempre. No queda otra", resumió ella sobre su jornada.

Luego de agradecer a todos los que la estaban viendo, la ex conductora de "Pampita Online" cerró la transmisión sin hablar respecto a su situación laboral.