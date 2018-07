Darín habló de las acusaciones de Valeria Bertuccelli y Erica Rivas

Las actrices aseguraron que vivieron con él situaciones de "destrato"

Días atrás, Ricardo Darín quedó en medio de la polémica al ser acusado por Valeria Bertuccelli de "destrato", situación que Erica Rivas también aseguró haber vivido.

En diálogo con el programa radial de María O'Donnell "Tarde para nada", el actor habló al respecto y expresó: "Me llamó la atención que usara la palabra 'destrato' y no 'maltrato'. 'Destrato' parece que hubo abandono".

Darín reconoció que con Bertuccelli tuvo "desinteligencias y discusiones que pensé que habían sido subsanadas", pero que la actriz "ha dicho cosas que son mentiras".

"No estoy exactamente enojado. Estoy dolorido. No termino de entender", dijo el actor respecto a la situación en la que se encuentra actualmente.

Y agregó: "Me corre un frío por la espalda cuando escucho que Valeria se desmayó adelante mío y no hice nada. Jamás en mi vida alguien se desmayó delante mío y yo no lo atendí".

En cuanto a Érica Rivas, que reemplazó a Bertuccelli en la obra teatral que compartían, se preguntó: "Si (a Érica) le estaba cayendo mal lo que hacía o le decía, ¿por qué no me lo dijo?".

Finalmente, indicó que no las llamará porque "no están dadas las condiciones" y que a pesar de todo "no quiero invalidar que ellas se hayn sentido mal".