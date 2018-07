Piden boicotear a Dolce & Gabbana por insultar a Selena Gómez

La empresa llamó "fea" a la cantante en una publicación de Instagram

En las últimas horas, varias celebridades han pedido que se boicotee a la firma Dolce & Gabbana, luego de que su co-creador Steffano llamara "fea" a la cantante Selena Gómez en una publicación en Instagram con diferentes looks de la joven.

Una de las primeras famosas en pronunciarse fue Miley Cyrus, quien defendió a su colega a través de un comentario. "Bueno, lo que dijo ese imb**il es totalmente falso y una total tontería. Ella está jodidamente bien", expresó.

La modelo y actriz Jaime King, en tanto, agregó: "Como ellos son personas feas, no pueden soportar la belleza que Selena irradia desde su alma y su ser".

La encargada de vestir a cantantes como Justin Bieber, también alzó la voz y manifestó: "He tenido prendas de Dolce & Gabbana en el perchero para una prueba de vestuario, y he dicho 'No, esto puede desaparecer'. Son crueles".

Otro estilista, Jason Bolden, también opinó al respecto y dijo que no vestirá más a sus clientes -algunos como Taraji P. y Gabrielle Unión- con la marca.

Asimismo, los fanáticos de Selana apoyaro a su ídola viralizando el hashtag #boycottdolceandgabbana.