¿Salimos?: algunas propuestas para armar planes para el finde largo

Música, cine, teatro y exposiciones para tener en cuenta a la hora de hacer programas para pasear con parejas, amigos o los chicos

| Publicado en Edición Impresa

La “Experiencia Da Vinci” se puede recorrer en la Ciudad

La exposición más grande del mundo sobre la vida y obra de Leonardo Da Vinci se puede visitar hasta 15 de julio en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, de 15 a 21. Realizada en colaboración con artesanos italianos, proporciona material educativo e información de cada pieza, con explicaciones interactivas e integrales para todas las edades.

Aladín y el genio de la lámpara en La Nonna

Anticipando las vacaciones de invierno, La Nonna, 3 esquina 47, presentará el domingo a las 15.15 su espectáculo infantil “Aladín y el genio de la lámpara”, con libro y dirección de Leo Ringer. A las 16.45 subirá a escena “Mi papá es un superhéroe”.

Concierto de cámara

Este sábado a las 20 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto a cargo del dúo constituido por el pianista Iván Rutkauskas y el violinista Oleg Pishenin, interpretando obras de . Interpretarán la Sonata para violín y piano Nº 5, en Fa mayor, Op. 24, Primavera, de Ludwig van Beethoven y la Sonata para violín y piano Nº 2, en Re mayor, Op. 94 bis, de Serguéi Prokófiev.

La Camerata de la orquesta escuela de Berisso en la casa del agrimensor

La Orquesta Escuela de Berisso, en su formato de Camerata, ofrecerá mañana a las 20 en la Casa del Agrimensor, 51 Nº 1285 , entre 20 y 21, un nuevo concierto.

Bajo la dirección del maestro José Bondar se interpretará un programa con obras de Monteverdi, Telemann, Fauré, Bartok y compositores argentinos. Entrada libre y gratuita.

Homenaje a Gustavo Cerati

El domingo a las 22 en 71 entre 17 y 18 se presentará el dúo de covers de los 80 y 90 Pumper Nic, integrado por Vali Cañeque Cerati (sobrina del ex líder de Soda) en voz y Leo Road en guitarra y voz.

El desafío de la velada será homenajear a Gustavo Cerati, en su obra grupal con Soda Stereo y también la etapa solista, repasando canciones y haciendo sentidas versiones.

La vuelta de Les Luthiers

Tras las funciones agotadas del mes pasado, Les Luthiers regresará este fin de semana a la Ciudad de la mano de su show “Gran Reserva”, una antología que reúne los grandes éxitos de su historia de forma renovada, con obras memorables como “La Balada del 7º Regimiento”, “San Ictícola de los Peces” y “Entreteniciencia Familiar”, entre otros. Las funciones serán hoy, mañana y el sábado en el Coliseo.

“Click” se muestra

El sábado a las 19 en la Sala A del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la 21º muestra colectiva de Espacio [F] Fotografía, “Click”, coordinada por Fabián Scarsella y Emanuel Lucero. El nombre de la muestra hace referencia al sonido del instante justo para hacer cualquier tipo de fotografías, su calidad y su creatividad dependerán de ese momento. “Click” es el sonido del congelamiento eterno.

“Trainspotting”

El domingo a las 19 en el Cine EcoSelect, 19 y 51, de Danny Boyle: Mark Renton, un joven escocés de Edimburgo, y sus amigos son adictos a la heroína, lo que significa que viven fuera de la realidad, en un mundo aparte. Dentro del grupo hay un psicópata alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego con un conocimiento enciclopédico sobre Sean Connery y un entusiasta de las caminatas y de Iggy Pop.

“ace in the hole”

En el Cine Select, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo Freakshow! se ofrecerá el “Especial Billy Wilder” que comenzará mañana, a las 21.30, con la proyección de “Ace in the Hole” (1951). Dentro del ciclo, que continuará durante los viernes del mes con filmes que marcaron su carrera, se proyectarán: “The Seven Year Itch” (1955) -13/7-; “Some Like It Hot” (1959) -20/7-; y “The Apartment” (1960) -27/7-.

Arias de óperas de Mozart

La Camerata Bellisomi, integrada por David Bellisomi, violín I; María J. Villar, violín II; María E.Casado, viola; y Maricel Turcovich, violoncello; junto a la soprano Mariana Barbosa, Marianela Giménez Finocchiaro, mezzo-soprano y el barítono Franco Gómez Acuña, ofrecerán el sábado a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell un concierto con arias “Las bodas de Fígaro”, “Don Giovanni” y “Cosi fan tutte”, de Mozart.

“USTED ESTÁ SIENDO...”

El sábado a las 21.30 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, en el marco del ciclo de unipersonales se ofrecerá “Usted está siendo interpretado por Luis María Carnicetti”, a cargo de Ceta Teatro, con dramaturgia y actuación de Leandro Menéndez, dirección y puesta en escena de Gabriel Raso, música en escena de Federico Meier, y asistencia de dirección de Emiliano Dátola.