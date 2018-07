La salud de Morena Rial: su padre la habría internado en un psiquiátrico

| Publicado en Edición Impresa

Morena Rial, después de sus idas y venidas en su salud mental y física, terminó en una clínica psiquiátrica de alta complejidad.

A la joven la llevaron sin que ella lo supiera, tras su internación en el Sanatorio Finochietto por una úlcera en el estómago.

Así lo confirmó el hermano de Natacha Jaitt, Ulises, quien contó en su cuenta de Twitter que a la joven la trasladaron totalmente dormida y que desea irse del lugar.

“No sé lo que pasó. Estaba internada, me durmieron y me trajeron para acá. Todavía no sé quién fue. Ayudame a salir. Mandame fuerzas”, es lo que Morena le habría dicho a Ulises vía WhatsApp cuando se despertó en Ineba.

Algo de eso pareció anticipado por su padre el lunes pasado, cuando volvió a conducir su programa y se refirió a su hija de manera llamativa: “La voy a curar. Déjenla tranquila. Es una chica de 19 años enferma desde las adicciones y desde la cabeza. A ella la lastimaron, pero a mí me hicieron mucho más fuerte”.

A todo esto, Facundo Ambrosioni, el ex de Morena, sorprendió al ponerse del lado de Jorge, el periodista de “Intrusos” durante una entrevista.

“No me voy a hacer cargo de todo lo que dijo Jorge. Creo que si él me tiene que decir algo lo va a hacer personalmente o por teléfono. Le tengo respeto y hay que entenderlo en esta situación. Creo que tanto Jorge como yo y su familia estamos luchando por lo mismo, que More salga de este momento“, sostuvo Facundo.

“Estamos en contacto con Jorge, es el que está manejando esta situación y me va manteniendo al tanto sobre lo que está pasando. Las pocas veces que nos vimos con él hubo respeto mutuo”, agregó.

Por último, el joven le respondió a Natacha Jaitt, que aseguró que su padre llama a Morena desde la cárcel: “Lo tomo como de quien viene. Desde el primer momento que se acercó a More le dije que era una persona de doble cara, que se acercaba por interés”.